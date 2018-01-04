Adana'dan 30 ülkeye ambalaj ihracatı

ADANA (AA) - ÖMER FANSA - Adana'da kurulu bulunan Filpa Ambalaj ve Dış Ticaret AŞ, yaklaşık bin 250 çalışanı, 267 bin metrekarelik alana sahip 6 tesisiyle, büyük çoğunluğu Avrupa ülkeleri olmak üzere 4 kıtada 30 ülkeye ambalaj ihraç ediyor.

Türkiye'nin en büyük dokunmuş ve örülmüş plastik ambalaj üreticilerinden birisi olan firmanın ürettiği PP ve PE bazlı sentetik ambalaj ürünleri ve tarım ipi çeşitleri, tarımsal ve endüstriyel ürünlerin korunmasında ve ambalajlanmasında kullanılıyor.

Filpa Ambalaj ve Dış Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sütcü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, firmalarının temelini 1963 yılında babaları merhum Abdi Sütcü'nün kullanılmış çuval ticareti yaparak attığını söyledi. Sütcü, ağabeyleri Bekir, Ramazan ve Mehmet Sütcü ile babalarının adını yaşatarak kurdukları Abdioğulları firmasıyla ticaretini yaptıkları ürünlerin üretimine geçtiklerini anlattı.

Babaları Abdi Sütcü'nün 1963'te ilk işyerine adını verdiği FİLPA (File Pazarlama) adıyla 2001 yılında bir şirket kurarak ihracata yöneldiklerini belirten Sütcü, şöyle devam etti:

"Kuruluşumuzdan bugüne teknolojiyi yakından takip ettik. Ürün gamını genişletirken Türkiye'nin ithalatını yaptığı ürünlere ağırlık verdik. Avrupa'dan Afrika'ya, Asya'dan Güney Amerika'ya, Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetlere kadar 4 kıtada 30'dan fazla ülkeye plastik çuval çeşitleri, tarım ipleri, ambalaj ipleri, tarımsal ve sanayi amaçlı kumaşlar, gölgelikler ve tarım alanları için koruma tülleri, plastik çimento ve alçı ambalaj ihracatı yapıyoruz."

Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşanan problemlerin güçlü iktidar sayesinde aşıldığını, bunun sanayicilere de güç verdiğini söyleyen Sütcü, fuarlara ve nitelikli eleman istihdamına verilen desteğin de Türk ihracatçıları açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

- Afrika, yeni pazar

Pazar paylarını artırmak için yeni pazar araştırmaları yaptıklarını anlatan Sütcü, "Başka tabi ki Türkiye'nin genel stratejisine uygun olarak Avrupa ülkelerine ihracat yapıyoruz ama bizim hedefimiz önümüzdeki 5 yıl için Afrika. Orası gelişen bir pazar olduğu için ürünlerimizi daha fazla Afrika ülkelerine göndermeye başladık. Tabi bunun yanında az da olsa Balkanlar, Rusya ve Ortadoğu ülkelerine de ihracatımız devam ediyor." dedi.

Sütcü, inovasyona ağırlık verdiklerini belirterek, "7 yıl önce çimento ve alçı torbasında kağıt yerine plastik kullanarak üretim gerçekleştirdik. Bu ürün, Afrika ülkelerinde ilgi gördü, pazar buldu. Plastik çimento torbası, kağıt torbaya göre daha kullanışlı, suya mukavemetli, yaz kış mevsim iklim değişiklerine karşı çok ciddi bir kullanım avantajı sağlıyor." diye konuştu.

- Firma bir yılda 115 basamak yükseldi

Sütcü, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) "Türkiye'nin en başarılı ilk 500 ihracatçısı" listesinde 490. sıradayken bir yılda 115 basamak birden yükselerek 375'inci sıraya yerleştiklerine dikkati çekti. Sütcü, şunları kaydetti:

"Her yıl hemen hemen yüzde 10'un üzerinde büyüme grafiği çiziyoruz. Yatırımlarımızı, üretimin en az yüzde 50'sini ihraç etme hedefiyle yapıyoruz. Ütopik hedef ve hayaller peşinde koşmuyoruz. Kendimize her yıl minimum yüzde 5, yapabiliyorsak yüzde 10 büyüme hedefi koyduk. 5 yıl önce TİM'in listesinde bin firma arasında sonlarda iken, geçen yıl 490'ncı sıradan 375'nci sıraya yükseldik. Şu anki hedefimiz ilk 350 ya da 300 içine girmek."

İhracat için olmazsa olmazın Ar-Ge çalışmaları ve fuarlara katılım olduğuna işaret eden Sütçü, "Kim hangi sektördeyse ulusal uluslararası fuarları gezsin. Biz bunun çok faydasını gördük. Tüm ihracatçılara, ihracata başlayan firmalara öneriyoruz. Kesinlikle ihracatta kilit noktalardan biri fuarların gezilmesidir." dedi.



