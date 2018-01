Adana'dan 45 ülkeye polyester gönderiliyor

ADANA (AA) - İSMİHAN ÖZGÜVEN - Adana'da 1966 yılında kurulan ve o günden bu yana polyester, elyaf gibi çeşitli petrokimya ürünleri üreten SASA, 45 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Firmanın genel müdürü Mehmet Şeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurulduğu günden bu yana çok çeşitli petro-kimya, elyaf türü kimyasallar üretmiş bir sanayi kuruluşu olan SASA'yı 2 yıl önce Sabancı Holding'den Erdemoğlu şirketler grubunun satın aldığını söyledi.

Şeker, satın aldıkları günden bu yana işletmenin içerisinde yeni düzenlemeler ve yeni yatırımlar yaptıklarını belirterek şöyle devam etti:

"2019, 2020'de üretimimizi iki katına çıkaracağız ve yüksek miktarlarda ihracat yapacağız. SASA olarak elyaf, cips yapıyoruz. SASA günlük hayatımızın her alanında var. Giydiğimiz elbiseden, ayakkabımızdan, ayakkabının tabanından, uçakta, arabada her yerde varız. Polyester ürünü olduğumuz için polyesterin olduğu cebimizdeki paranın banknotunun içerisindeki holigrama kadar SASA her yerde var. İhracatımızı 45 ülkeye yapıyoruz ve bunun da büyük bir bölümü Avrupa ülkelerini kapsıyor. Almanya, İtalya, Fransa, Polonya, İspanya gibi ülkelere daha çok ihracat yapıyoruz, ABD'ye de ihracatımız başladı."

- "Kendi ham maddemizi üreteceğiz"

Şeker, kendi ham maddelerini üretmek için Ekonomi Bakanlığı ile görüşme halinde olduklarını belirterek şöyle devam etti:

"Yapacağımız ana yatırımla polyesterin ham maddesini üreteceğiz. Bir adım sonra da o ham maddeyi üreterek bir petro kimya tesisi kurmayı hedefliyoruz. Çin, Kore böyle büyümüş, dünya böyle büyüyor, Türkiye'de böyle büyümek zorunda. Avrupa'dan ham maddeyi alıp Türkiye'de işleyip bir tek işçilik koyarak satma dönemi bitmeli artık. Türkiye ciddi karlar elde etmeli. Biz şu an da bir kilogram malı ihraç ettiğimizde 1,04 dolar para kazanıyoruz. Ama ABD'li 5 dolar, Çinli 7 dolar kazanıyor. Artık biz de o rakamları yakalamak zorundayız. Türkiye buralara gitmeli. Onun için de çok ciddi bir yatırım planımız var. İnşallah memleketimize, üretimimize, ülkemize bir katkımız olacak."

- "Çin ile rekabet edeceğiz"

Türkiye'nin artık dünyayla mücadele etmek zorunda olduğunu vurgulayan Şeker, şunları kaydetti:

"Rakibimiz, Avrupa değil, Çin. Çin ile rekabet edeceğiz. Onlardan daha ucuza Avrupalıya satacağız. Bu pazarda ciddi bir şekilde payımız olacak. Şu an 450 milyon dolar ciromuz var. 2020 yılında bu ciromuz 1 milyar 250 milyon dolar olacak. Bunun da büyük bir kısmı ihracat olacak. Ülkemiz, memleketimiz için yapabileceğimiz en iyi şey üretmek. Üretirsek, enflasyonu da yenebiliriz, ülkenin içerisindeki huzursuzluğa da engel oluruz, paylaşımımızı artırırsak dedikoduyu da engelleriz. Ürettiğiniz zaman ülkede her şey yolunda gidiyor. Biz gittiğimiz ülkelerde onu görüyoruz üretim var huzur var. Üretim yoksa huzur yok."