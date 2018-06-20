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Adana’nın ihracat birincisi oldu: Erdoğan'dan ödülü kaptı

- Türk mühendisleri tarafından geliştirilen 30 binden fazla aracıyla, 66 ülkede bulunan TEMSA, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen Üretim ve İhracatta Adana Yıldızları Ödül Töreni’nde ihracat kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu. TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Adana’nın ihracat birincisi oldu: Erdoğan'dan ödülü kaptı
GAZETE EKONOMİ - Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Borsası, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri ev sahipliğinde düzenlenen Üretim ve İhracatta Adana Yıldızları Ödül Töreni, 19 Haziran 2018 Pazartesi günü Sheraton Grand Adana Otel’de gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ilgili oda ve birlik başkanları, Adana ve Çukurova Bölgesi’nin önde gelen sanayici ve iş insanları katıldı.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan takdim etti

Gerçekleştirdikleri üretim ve ihracatla Adana ekonomisine katkıda bulunan firmaların ödüllendirildiği törende, Sabancı Topluluğu şirketlerinden TEMSA da ihracat kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu. Ödül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım’a takdim edildi.

 İhracatta sürdürülebilir büyüme

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım, Türkiye ekonomisine katkıda bulunmayı ilke edinmiş bir şirket olarak, son yıllarda ihracat alanında yakaladıkları sürdürülebilir büyüme performansından büyük gurur ve mutluluk duyduklarını ifade ederken, “2016 sonunda 129 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracatımızı, 2017 sonunda yüzde 33’lük bir artışla 172 milyon dolar seviyesine çıkarmayı başardık. 2014 yılından bu yana baktığımızda da küresel büyüme vizyonumuz ve yurt dışı pazar çeşitlendirme çalışmalarımızın bir sonucu olarak ihracatımızı yüzde 70 oranında artırmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Bugün Adana’daki fabrikamızda ürettiğimiz ve Türk mühendisleri tarafından tasarlanan yaklaşık 30 bin aracımız dünyanın 66 farklı ülkesinde yollarda. Otomotiv alanında bir dünya markası olma hedefiyle çıktığımız yolda, yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz Üreterek, istihdam sağlayarak, ihracat yaparak Topluluğumuza ve ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.
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