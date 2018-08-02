Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi teknoloji Trabzon Bursa TİCARET
BMD yollarını ayırdı
BMD yollarını ayırdı
Fed faiz oranını sabit tuttu
Fed faiz oranını sabit tuttu
Sektörün yıldızını aldı
Sektörün yıldızını aldı
Zeytinoğlu güven tazeledi
Zeytinoğlu güven tazeledi
Palamut umudu
Palamut umudu

Adana'nın ihracatı temmuzda yüzde 27,4 arttı

- Adana Ticaret Odası Başkanı Atilla Menevşe: - "Adana'nın ihracatı temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,4 artarak 160,3 milyon dolara ulaştı"

Adana'nın ihracatı temmuzda yüzde 27,4 arttı

ADANA (AA) - Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila Menevşe, temmuz ayında kentten yapılan ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,4 artarak 160,3 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Menevşe, yaptığı yazılı açıklamada, kentin sanayi üretiminde iyi gittiğini ve bu alandaki ihracatın artmaya başladığını belirtti.

Adana'da, ilk beş ihracatçı sektörün tekstil ve ham maddeleri, kimyevi maddeler ve mamulleri, hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar, hazır giyim ve konfeksiyon ile su ürünleri ve mamulleri olduğu aktaran Menevşe, şunları kaydetti:

"Adana ihracatta 11'inci sırada bulunuyor. Sıralamadaki yerimizi yükseltmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Adana Ticaret Odası olarak üyelerimizin ihracat yapmaları için yoğun destek veriyoruz. Odamızda başlattığımız ihracat hamlesine ilişkin çalışmaları önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız. Adana hak ettiği 'sanayici ve ihracatçı şehir' unvanına geri dönüyor. Adana'nın ihracatı temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,4 artarak 160,3 milyon dolara ulaştı. Ocak-temmuz döneminde ise yüzde 15,9 artarak 1 milyar 112 milyon dolar oldu."

Menevşe, firmaların ihracatla büyüyebileceklerini belirterek "Uluslararası alıcı, ihracatçıyı daha yüksek standartlarda ürün hazırlamaya yönlendirir, üreticiyi daha fazla zorlar. Bu da beraberinde rekabet gücünü getirir. İhracat yapan şirketler iç piyasa şoklarından daha az etkilenirler." ifadesini kullandı.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AdanaAtila MenevşeIhracat
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5