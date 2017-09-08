ADASO'dan İsrail'e UR-GE ziyareti

ANKARA (AA) - Ekonomi Bakanlığı tarafından sağlanan Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Desteği kapsamında Adana Sanayi Odası (ADASO), mobilya firmalarıyla 12-15 Eylül tarihlerinde İsrail'i ziyaret edecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ile olan dış ticarete bakıldığında mobilya sektöründe 2016 yılı itibarıyla Çin, İtalya ve Almanya'dan sonra Türkiye yüzde 6,5 payla 4'üncü tedarikçi konumunda bulunuyor.

Açıklamada, ADASO'nun, Adana'nın mobilya sektöründeki potansiyelini, yakın bir pazar olan İsrail'de değerlendirmek ve Türkiye'nin pazardaki payını artırmak için mobilya sektöründe yer alan 11 firmayla İsrail'e gideceği belirtildi.

Ziyaret programı kapsamında potansiyel alıcılarla Tel Aviv ve Kudüs'te ikili iş görüşmelerinin yapılması ve pazarda satılan ürünler ile satış koşullarını incelemek için mobilya satış alanlarının ziyaret edilmesi de öngörülüyor.

İsrail Ticaret Odaları Federasyonu ve Kudüs Ticaret Odası temsilcileriyle görüşmeleri kapsayan ziyaretin ardından, İsrail ticaret heyetinde ikili iş görüşmesi yapılan firmaların da 3-8 Ekim tarihlerinde Adana'da düzenlenecek "Çukurova Mobilya Fuarı"na davet edilmesi de planlanıyor.