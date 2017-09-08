Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ambulans helikopter bahar yorgunluğu
TEMA bir halk hareketidir
TEMA bir halk hareketidir
13 ayın en yükseğine çıktı
13 ayın en yükseğine çıktı
Bej Kitap raporu yayımladı
Bej Kitap raporu yayımladı
En fazla borsa kazandırdı
En fazla borsa kazandırdı
Kadınlara internet eğitimi
Kadınlara internet eğitimi

ADASO'dan İsrail'e UR-GE ziyareti

- Ekonomi Bakanlığınca sağlanan Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği kapsamında Adana Sanayi Odası, mobilya firmalarıyla 12-15 Eylül tarihlerinde İsrail'e gidecek

ADASO'dan İsrail'e UR-GE ziyareti

ANKARA (AA) - Ekonomi Bakanlığı tarafından sağlanan Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Desteği kapsamında Adana Sanayi Odası (ADASO), mobilya firmalarıyla 12-15 Eylül tarihlerinde İsrail'i ziyaret edecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ile olan dış ticarete bakıldığında mobilya sektöründe 2016 yılı itibarıyla Çin, İtalya ve Almanya'dan sonra Türkiye yüzde 6,5 payla 4'üncü tedarikçi konumunda bulunuyor.

Açıklamada, ADASO'nun, Adana'nın mobilya sektöründeki potansiyelini, yakın bir pazar olan İsrail'de değerlendirmek ve Türkiye'nin pazardaki payını artırmak için mobilya sektöründe yer alan 11 firmayla İsrail'e gideceği belirtildi.

Ziyaret programı kapsamında potansiyel alıcılarla Tel Aviv ve Kudüs'te ikili iş görüşmelerinin yapılması ve pazarda satılan ürünler ile satış koşullarını incelemek için mobilya satış alanlarının ziyaret edilmesi de öngörülüyor.

İsrail Ticaret Odaları Federasyonu ve Kudüs Ticaret Odası temsilcileriyle görüşmeleri kapsayan ziyaretin ardından, İsrail ticaret heyetinde ikili iş görüşmesi yapılan firmaların da 3-8 Ekim tarihlerinde Adana'da düzenlenecek "Çukurova Mobilya Fuarı"na davet edilmesi de planlanıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ADASOEkonomi BakanlığıIsrailUluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE)
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5