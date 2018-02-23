Adil Pelister İKMİB'e başkan adayı oldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nde (İKMİB) seçimler yaklaşırken, Beta Kimya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, İKMİB başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

Pelister, ana kimya ve kimyanın diğer alt sektörlerinden temsilcilerin katıldığı basın toplantısında, nisan ayında yapılacak İKMİB seçimli genel kurulunda başkan adayı olacağını açıkladı.

"Biz birlikte güçlüyüz" sloganıyla sektörün birlikte büyümeye devam edeceğini belirten Pelister, başkan olması durumunda yönetimde kimyanın bütün alt sektörleriyle hep birlikte çalışacaklarını söyledi.

Pelister, 6 binden fazla ihracatçıyı temsil eden İKMİB’in, şu anda başkan olan Murat Akyüz’le büyük bir gelişme gösterdiğini ve ihracatçının ciddi bir büyüme kaydettiğini, bayrağı devraldıktan sonra kimya ihracatını genel ihracat içinde ikinci sıraya sabitlemeyi hedeflediklerini vurguladı.



- "Bizim kimyamız bir ve önceliğimiz birlikte başarmaktır"



Adil Pelister, ana kimya sektörü ve alt sektörlerin tamamını kucaklayan bir çalışma biçimi benimseyeceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Beta Kimya AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak, sektörümüzün önemli yapılarından İKMİB’e başkan adayı olmaktan gurur duyuyorum. Ancak benim adaylığımı bireysel bir adaylık olarak değil, Türkiye ekonomimizin ihracatında önemli bir yere sahip olan kimya sektörünün gücünün birleştiği bir adaylık olarak değerlendirmenizi isterim. Çünkü biz, kimya ihracatçımızın birliğinde, birlikte güçlüyüz.

Bizim kimyamız bir ve önceliğimiz birlikte başarmaktır. Seçim çalışmalarımız hızla devam ediyor. İhracatçımızdan ve sektörlerimizden çok olumlu tepkiler alıyoruz. Bu da bizi heyecanlandırıyor ve sorumluluğumuzu artırıyor. Elbette seçimlerde rekabet olacak. Diğer aday arkadaşlara başarılar diliyoruz. Seçim yarışının adil bir şekilde sürmesini ve sonuçlanmasını temenni ediyoruz."

Verilen bilgiye göre, 1962 yılında İstanbul’da doğan Adil Pelister, İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümü mezunu. 5 yıl Almanya’da yaşayan Pelister, 1987 yılında Beta Kimya AŞ’yi kurdu. Son 6 yıldır Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre kendi kategorisinde ihracat birincisi ve bölgesinde vergi rekortmeni olan Pelister, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği’nde de (1905 GSYİAD) başkan yardımcısı olarak hizmet veriyor.

Toplantının ardından sektör paydaşları ve Pelister'in adaylığına destek veren iş arkadaşları, Pelister'in doğum gününü kutladı.