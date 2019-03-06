KOCAELİ (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni Ekonomik Programı'nda (YEP) öngördüğümüz dış dengelenme süreci çerçevesinde şimdiden önemli çok ciddi bir mesafe aldık. Mayıs ayında geçen yıl, 58,1 milyar dolarla zirve yapan yıllık cari işlemler açığı, 2018 sonu itibarıyla YEP hedefinin bile altında gerçekleşerek 27,6 milyar dolar seviyesine geriledi." dedi.

Kocaeli Ticaret Odasında düzenlenen İş Dünyası Buluşması kapsamında "Adım Adım Ekonomi Kocaeli" programında konuşan Bakan Albayrak, göreve geldikleri ilk günden beri, her fırsatta sanayicinin, iş dünyasının gündemini dinlemeye, sorunlarını çözmeye, onların yaklaşımlarıyla politikalarını, stratejilerini şekillendirmeye büyük önem verdiklerini belirtti.

Albayrak, bugün de Türkiye imalat sanayi içindeki yüzde 13'lük payı ile Türkiye sanayisinin merkez üslerinden Kocaeli'de, Kocaelili iş insanlarıyla çok verimli toplantı gerçekleştireceğini ümit ettiğini kaydetti.

Kocaeli'nin Türkiye için çok önemli olduğunu, büyük ve güçlü Türkiye idealinin lokomotif şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Albayrak, Kocaeli'nin Yeni Ekonomi Programında "Değişim" hedefiyle ortaya koydukları, katma değeri yüksek, ihracata dayalı, teknolojik üretim idealinin örnek şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

- "Türkiye'nin kapasitesini, potansiyelini biliyoruz"

Küresel açıdan belirsizliklerin ve zorlukların çok arttığı bir dönemde göreve geldiklerine işaret eden Albayrak, şöyle devam etti:

"Küresel korumacılığın, ticaret savaşlarının açık açık gerçekleştirilmesinin, Avrupa ekonomisinin önemli bir yavaşlamaya girmesinin yanında ülkemiz ekonomisinin doğrudan hedef alındığı günleri hep birlikte beraber yaşadık ama hiçbir zaman endişe etmedik. Korkmadık. Hatta bazıları sinir bozucu bir şekilde ya bunlar niye bu kadar rahat... Türkiye ekonomisine tarihin en büyük saldırısı var. Biz Rahatız. Niye? Türkiye'nin kapasitesini, potansiyelini biliyoruz. Türkiye'yi herhangi bir tehditle korkutmak işte bugün sınır ötesi, sınır içi farklı taraflarındaki mücadelemize 82 milyonun nasıl bir güçlü duruş göstermesiyle şahidiz. Türkiye'nin de içinde bulunduğu Gelişmekte Olan Ülkeler (GOÜ) için global koşullardaki olumsuzlukların risk teşkil edebileceği gibi, bu süreçlerin ciddi fırsatlar sunabileceğine de hep inandık."

Albayrak, şüphesiz bu fırsatların başında, ekonominin eksiklerini tespit ederek, tüm süreçlere hazırlıklı olunmasını sağlayacak güçlü altyapıyı kurgulamanın geldiğini bildirdi.

Ağustos ayında ülkeyi hedef alan spekülatif finansal saldırılar ve küresel piyasalardaki dalgalanmayla çok detaylı bir yol haritası olan Yeni Ekonomi Programını devreye aldıklarını aktaran Albayrak, Yeni Ekonomik Program (YEP) öngörüldüğü şekilde sürdürülmekte olduğunu, koşullara göre esneklik sağlansa da programın temel ilkelerinden, finansal disiplinden, dengelenme sürecinden asla vazgeçilmediğini kaydetti.

- "Önemli mesafe aldık"

Bakan Albayrak, ekonominin programda belirtildiği üzere dengelenme sürecine girdiğini, önümüzdeki dönemdeki süreçte özellikle ekonomideki kırılganlıkların iyileştirilmesiyle yeniden potansiyeline hızla yaklaşmaya başladığını anlatarak, şunları kaydetti:

"YEP'te öngördüğümüz dış dengelenme süreci çerçevesinde şimdiden önemli mesafe aldık. Mayıs ayında geçtiğimiz yıl 58,1 milyar dolarla zirve yapan yıllık cari işlemler açığı, 2018 yıl sonu itibarıyla YEP hedefinin bile altında gerçekleşerek 27,6 milyar dolar seviyesine geriledi. Ocak ayın itibariyle hatta şubat ayı itibariyle 20 milyarın bile altına indiğimiz çok net görmeye başladık. Dış dengelenme sürecinin 2019 yılında da hız kesmeden devam ettiği ocak ve şubat ayına ilişkin dış ticaret verilerinden de görülmektedir. Nitekim, yılın bu ilk iki ayına ait geçici dış ticaret verilerine baktığımızda ihracatımızın yaklaşık yüzde 5 oranında arttığını, ithalatın ise yüzde 22,2 oranında gerilediğini görmekteyiz."

Son dönemde ekonomide yaşanan dengelenme sürecinin önemli bir ayağının da iç dengelenmede, yani enflasyon oranında kaydedilen başarı olduğunu vurgulayan Albayrak, özellikle finansal piyasalarda yaşanan spekülatif sürecin etkisiyle bozulan fiyatlama davranışlarının neticesinde enflasyonun yıllık artışının 2018 yılı ekim ayında yüzde 25,2 seviyesine geldiğini, para ve maliye politikalarının yanında söz konusu dönemde devreye aldıkları Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı içerisinde atılan adımlar ve son dönemdeki tanzim satış noktalarının başarısıyla yıllık enflasyonun 6 ayın en düşük seviyesine yüzde 20'nin altını gördüğünü bildirdi.

Bakan Albayrak, mevsim etkisine rağmen gıda fiyatlarında ortaya çıkan anomaliteye rağmen özellikle tanzim satışların başarı gösterdiğini belirterek, "Serada binde 8'lik fırtınadan etkilenen bir kapasite var, bir bakıyorsunuz 2 gün sonra patlıcan 3 katı artmış, domates 3 katı 5 katı... Hayırdır, demek ki ortada bir numara var. Tanzim satışlar devreye giriyor, bir gün sonra fiyatlar yarı yarıya iniyor." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)