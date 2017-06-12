Adıyaman'ın su sorunu çözülüyor

ADIYAMAN (AA) - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Adıyaman'ın hem içme suyu hem de sulama sorununu giderecek Koçali Barajı inşaatında incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre Aydın, beraberinde Vali Abdullah Erin, AK Parti milletvekilleri Adnan Boynukara, Halil İbrahim Fırat, Salih Fırat ve diğer ilgililerle kentin içme suyu ihtiyacının giderilmesi ve tarım arazilerin sulanmasında büyük katkı sağlayacak olan Koçali Barajı inşaatını ziyaret etti.

Burada işçilerle sohbet eden ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Aydın, söz konusu barajın Adıyaman'a Atatürk Barajından sonra en büyük katkıyı sağlayacağını söyledi.

Söz konusu barajın yılda 120 milyon KW saat enerji üreteceğini ve 31,5 milyon metreküp içme suyu sağlayacağını aktaran Aydın, "Koçali Baraj gölünden alınacak 31,5 milyon metreküp içme ve kullanma suyuyla Adıyaman'ın uzun yıllar içme suyu sorunu da çözüme kavuşturulmuş olacak. Temelden yüksekliği 125 metre olan Koçali, gövde dolgusu 5,4 milyon metreküp olan ön yüzü beton kaplamalı kaya dolgu baraj yapılacaktır. Barajda 292,8 milyon metreküp su depolanacaktır." dedi.

Barajın tamamlanması halinde kentin yarım asırlık hayalinin gerçekleştiğini belirten Aydın, özellikle ramazan ayında barajın en zor kısmında güneşin altında çalışan işçilere kent adına teşekkür etti.

Barajın 2019 yılının son aylarında hizmete girmesini beklediklerini aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Bu önemli yatırım, bir taraftan Adıyaman’ın uzun yıllar içme suyu ihtiyacını çözüme kavuştururken, diğer taraftan da Adıyaman, Kahta ve Samsat üçgeninde yaklaşık 200 bin dönüm araziyi cazibeyle sulayacak büyük bir projedir. Bugün itibariyle Koçali Barajının fiziki gerçekleşme oranı yüzde 22 civarında olup, nakdi gerçekleşmesi de yüzde 50’nin üzerinde ve parasal bir sıkıntısı da yoktur. Burada ilgili firmanın sahipleriyle görüşerek bu projeyi daha da hızlandırmalarını istedik. Projeyi her gün yakından takip ediyoruz."

Vali Erin ise Adıyaman'a son yıllarda önemli yatırımların yapıldığını söz konusu barajın bunlardan biri olduğunu ifade etti.

Hem içme suyu hem de tarımsal sulama açısından çok önemli olduğunu anlatan Erin, "Adıyamanlı çiftçilerimizin 187 bin dönüm toprağını suya kavuşturup, mahsulünü bereketlendireceğiz. Bununla birlikte yılda 31,5 milyon metreküp içme suyu temin edilerek Adıyaman'ın içme suyu problemi de çözüme kavuşturulmuş olacaktır." diye konuştu.