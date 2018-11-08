ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım'a

İSTANBUL (AA) - ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım şirketleri, tüm insan kaynakları iş süreçlerini yeniden tasarlayıp dijitalleştirerek gerçekleştirdiği yönetim sistemi SAP NOW İstanbul'da "Yılın İnsan Kaynakları" ödülüne layık görüldü.

Şirketten konuya ilişkin yapılan açıklamada, elektrik dağıtım sektöründe dönüşümün tüm hızıyla sürdüğü ve özellikle insan kaynaklarında evrensel standartları benimsemeye yönelik çalışmaların kazandığı kaydedildi.

Bu kapsamda dijitalleşme ile iş süreçlerinin de sadeleşmesinin sağlandığı belirtilen açıklamada, ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım şirketinin Türkiye'nin en önemli teknoloji etkinliklerinden biri olan SAP NOW İstanbul'da "Yılın İnsan Kaynakları" ödülüne layık görüldüğü ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım İcra Kurulu Başkanı Uğur Yüksel, tüm çalışanlar şirket hedeflerini benimsediğinde performansın arttığına dikkati çekti.

ADM ve GDZ elektrik dağıtım olarak iş süreçlerini sadeleştirerek dijitalleşme süreçlerini en iyi şekilde uyguladıklarını belirten Yüksel, şunları kaydetti:

"İş süreçlerini etkin biçimde yöneten, uygulamada mükemmelliği yakalayan bir kurum olma hedefine hızla ilerliyoruz. Fark yaratan teknoloji uygulamaları, elde edilen fayda, maliyet, hız ve sağlanan katma değer gibi kriterleri gözeterek çalışıyoruz. Şirket içindeki tüm süreçleri bir araya getiren ve birlikte ilerlemesini sağlayan bir çözüm olduğu için tercih edilen SAP Success Factors ile 'Performans Yönetim Sistemi'nin süreç ve iş akışlarını dijitale dönüştürerek kurguladık. ADM ve GDZ Elektrik dağıtım şirketleri, tüm insan kaynakları iş süreçlerini yeniden tasarlayıp dijitalleştirerek bu başarıya imza attı."

Şirketlerin sektörlerindeki global standartlarla kendilerini kıyaslama fırsatı yakaladığına da değinen Yüksel, dijital çözümler ile tüm çalışanların, şirket hedeflerini benimsemesini ve istenen organizasyonel sonuçların elde edilmesinin sağlanacağını vurguladı.