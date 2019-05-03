Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa ekonomi dünya mersin
“Fındıkta verim artmalı"
“Fındıkta verim artmalı"
Zam şampiyonu limon
Zam şampiyonu limon
Urfa rekor kırdı
Urfa'da rekor kırdı
BMC'den askeri sürücüsüz araç
Türkiye bunu da yaptı!
Enerjide sistem güvenliği
Enerjide sistem güvenliği

"Adnan Menderes", Jet2 Holidays'in Manchester yolcularını karşıladı

- TAV Havalimanları tarafından işletilen İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Jet2 Holidays'in İngiltere, Manchester'den gelen ilk uçuşuna ev sahipliği yaptı

banner17

İSTANBUL (AA) - TAV Havalimanları tarafından işletilen İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Jet2 Holidays'in İngiltere, Manchester'den gelen ilk uçuşunu karşıladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Birleşik Krallık'ın ikinci en büyük tur operatörü olan Jet2 Holidays ile İzmir'e gelen yolcular çiçeklerle karşılandı. Jet2 Holidays bu hafta içinde İngiltere'den İzmir'e beş farklı şehirden daha direkt uçuş başlatıyor.

Manchester'in yanı sıra Londra Stansted, Glasgow, Newscastle, Birmingham ve Leeds'ten de İzmir'e yaz sezonu boyunca direkt uçuşlar düzenleneyerek, 6 şehirden haftada toplam 8 sefer gerçekleşecek.

Jet2 Holidays ile İzmir'e bu sezon İngiltere'den 80 binden fazla turist gelmesi bekleniyor. Jet2 Havayolları 100 uçağıyla hizmet veriyor ve İngiltere’nin en büyük üçüncü havayolu konumunda yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Ege Genel Müdürü Erkan Balcı şunları kaydetti:

"Ege bölgesinin dünyaya açılan kapısı İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan şu an 30 ülkede 55 destinasyona direkt uçuş gerçekleşiyor. Jet2 Holidays'in İngiltere'nin altı farklı şehrinden başlattığı uçuşları karşılamaktan mutluluk duyuyoruz. İzmir'in sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri tanıtmaya, Ege bölgesinin potansiyelini tam olarak gerçekleştirmek için tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Jet2.com ve Jet2 Holidays Üst Yöneticisi (CEO) Steve Heapy de "Bu yaz sezonunda Birleşik Krallık'taki 9 merkezimizin altısından gerçekleştireceğimiz uçuşlarla, İzmir popüler bir destinasyon olarak öne çıkıyor." ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
TAV Havalimanları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5