ADÜAŞ'tan taşınmaz satışı ihalesi

ANKARA (AA) - İstanbul, Konya, Eskişehir, Samsun ve Zonguldak'daki 9 taşınmaz ihaleyle özelleştirilecek.

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (ADÜAŞ) Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yüzölçümleri bin 196 metrekare ile 53 bin 413 metrekare arasında, geçici teminat bedelleri ise 2 bin lira ile 1 milyon lira arasında değişen 9 taşınmaz, kapalı zarf usulüyle teklif alınarak ihale edilecek.

Söz konusu taşınmazların ihaleleri 20-27-28-29 Eylül ile 3-4 Ekim'de yapılacak.

İlgililer, ihale şartnamelerinde belirtilen hususları da dikkate alarak hazırlayacakları teklifleri, söz konusu taşınmazın ihalesinin yapılacağı güne kadar kapalı zarf içinde, ADÜAŞ’ın Ankara Çankaya'daki adresine elden teslim edecek.