AEDAŞ, yılbaşında planlı kesinti yapmayacak

ANTALYA (AA) - Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ) Genel Müdürü Murat Yiğit, 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde yatırım ve bakım amaçlı kesinti yapılmayacağını, olası arızalara anında müdahale için de ekiplerin hazır bekletildiğini bildirdi.

Yiğit, yaptığı açıklamada, 2017 yılına sayılı günler kala Antalya, Isparta ve Burdur'da elektrik dağıtım hizmeti veren şirketlerinin 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerindeki planlı kesintileri iptal ettiklerini belirtti.

Bölgede 1,7 milyon aboneye yüksek kalitede elektrik dağıtım hizmeti vermeye çalıştıklarını vurgulayan Yiğit, yeni yılda da abonelerinin enerji sorunu yaşamayacağını ifade etti.

Yiğit, 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde sadece yüksek alanda, abonelerin etkilenmeyeceği bölgelerdeki yatırım faaliyetlerini sürdüreceklerini belirtti.

Olası arızalara anında müdahale etmek üzere de ekiplerin hazır bekletildiğini bildiren Yiğit, şunları kaydetti:

"Bu dönemde yatırım ve bakım amaçlı kesinti yapılmayacak. Abonelerimize her zaman olduğu gibi yeni yılda da en iyi hizmeti vermek üzere yeni yıl öncesi bakım ve onarım çalışmalarımıza ağırlık verdik. Başta Akdeniz bölgesi olmak üzere, tüm Türkiye'deki vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum. AEDAŞ olarak 2017 yılında da yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek."



