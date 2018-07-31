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AEDAŞ'tan Olympos Antik Kenti'ne 2,5 milyon liralık yatırım

- Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu: - "Hedefimiz, sadece Türkiye değil dünya tarihinde önemli bir yeri olan Olympos'un hiç sönmeyen ateşi gibi bölgeye kesintisiz ve güvenli enerji sağlamak"

AEDAŞ'tan Olympos Antik Kenti'ne 2,5 milyon liralık yatırım

ANTALYA (AA) - Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ) Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, Olympos Antik Kenti'ne ev sahipliği yapan Kumluca'nın Yazır Mahallesi'nde 2,5 milyon liralık harcamayla elektrik dağıtım şebekesinin yenilendiğini belirtti.

Müdüroğlu yaptığı yazılı açıklamada, turizmin başkenti Antalya'nın bu yıl ağırladığı ziyaretçi sayısıyla rekor kırdığını, AEDAŞ olarak kendilerinin de bölgeye kesintisiz enerji sağlamak için yatırımları aralıksız sürdürdüklerini ifade etti.

Tarihi Olympos Antik Kenti'ne ev sahipliği yapan Kumluca'nın Yazır Mahallesi'nde elektrik dağıtım şebekesini yenilediklerini belirten Müdüroğlu, şunları kaydetti:

"Yazır Mahallesi'nde kesintisiz enerji için 2,5 milyon liralık yatırım yapıyoruz. Bu çerçevede bölgeye yeni 4 trafo tesisi ve bir dağıtım merkezi kurduk. 250'den fazla ilave sokak aydınlatması tesis edilecek. Hedefimiz, sadece Türkiye değil dünya tarihinde önemli bir yeri olan Olympos'un hiç sönmeyen ateşi gibi bölgeye kesintisiz ve güvenli enerji sağlamak. Aydınlatma ve şebekenin tamamı yol kenarına alınacak. Yeni oluşan yaşam, tarım ve turizm alanlarına daha kaliteli ve güvenli enerji vermeyi hedefledik. Özel bir yatırım programı hazırladık ve hızla uygulamaya başladık. Yazır Mahallesi tarih ve kültür turizminin birleştiği özel bir mahallemiz."

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Akdeniz Elektrik Dağıtım A.ŞBahadır MüdüroğluOlympos Antik Kenti
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