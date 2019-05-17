Afrika enerji sektörü, Türk firmalarına kapı açıyor

Ayça Turan'ın haberine göre, Senegal Uluslararası Dış Ticaret Merkezi (CICES) ile NetOil Group SA işbirliğiyle, 24 - 28 Haziran tarihleri arasında, Senegal devleti yönetiminde, Uluslararası Petrol ve Gaz Fuarı’nın birincisi düzenlenecek.



Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall himayesinde yapılacak olan Dakar Petrogaz Expo 2019, başta yenilenebilir enerji olmak üzere petrol, kömür ve doğalgaz üretimi ile ilgili tüm kurum ve kişilere açık gerçekleştirilecek.



Haziran’da Dakar’da düzenlenecek olan fuarın Perpa’da yapılan ve Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Başkanı Celal Toprak moderatörlüğündeki tanıtım toplantısında konuşan NetOil Group SA Petrol ve Doğalgaz Senegal Sorumlusu Jéhu Ndoumi, enerji sektörü konusunda Afrika’nın çok büyük bir market olduğunu ve Türk firmalarına fırsatlar sunmasından ötürü İstanbul’da tanıtım toplantısı düzenlediklerini belirtti. Fuara Türk firmalarını davet etme konusundaki asıl amaçlarının ise, Türkiye’deki iş insanlarına Senegal’deki fırsatları anlatmak ve onlara gösterebilmek olduğunu ifade etti.



Afrika ülkelerindeki projelerin finansal projeler olduğunu ve Senegal hükümetinin yatırım yapacak olan Türk firmalarına kredi verdiğini belirten Ndoumi, “Bu fuar, 2 bin metrekare büyüklükte bir fuar ve buraya 400 firma katılacak, 10 bin de ziyaretçisi olacak. Fuarda, Fransa, Malezya ve Cezayir pavyonları bulunmakta ve ayrıca Türk pavyonunu da oluşturmak istiyoruz” diyerek Türk firmalarını fuara davet etti.



Senegal’in coğrafi özelliklerine değinen Ndoumi, “Batı Afrika’da bulunan Senegal’de toplam 15 milyon insan yaşamakta ve coğrafi olarak çok iyi bir merkezde bulunmakta. Ülkenin kuzeyinde gaz yatakları mevcut ve yeni olarak da gaz ve petrol yatakları keşfedilmeye devam ediyor. 400 milyar metreküp gaz çıkarmayı hedefliyoruz. 700 milyar varil de petrol çıkarmayı hedefliyoruz. Şu anda çok fazla uluslararası şirket Senegal’den petrol çıkarmak için başvuruda bulunuyor” dedi.



Enerji şirketlerinin bu fuara neden katılması gerektiği sorusuna yanıt olarak Ndoumi, “Şu an bizim güneş enerjisi projemiz var ve bir Türk firması arıyoruz bu projeyi üstlenmek için. Fuarda bunun gibi projeler çokça sergilenecek ve aranan firma burada bulunacak. Sadece Senegal olmayacak bu fuarda, diğer Afrika ülkeleri de olacak. Bundan dolayı da giden firmaların onlarla tanışması büyük kapılar açacak.



Sergilenecek projelerin 500 tanesi sadece Senegal’in ve fuarda sahiplerini bulacak. 200 projenin yüzde 30’u ise yenilenebilir enerji için olan projeler. Özellikle Senegal’deki bütün evlerin güneş enerjisine çok ihtiyacı var ve bunun için 15 milyar dolar gibi bir kazanç bekliyoruz. Bundan dolayı da yenilenebilir enerjiye çok önem veriyoruz.



Bu fuarda 25 üst düzey devlet adamı, yönetici bazında konferanslar düzenleyecekler. Hem Senegal hem de Afrika’nın diğer bölgelerindeki enerji üzerine olan tüm detaylar tekrar tekrar anlatılacak. Buradaki olay, tamamen devlet tarafından teşvik edilen bir olay. Yani senegale gelen yatırımcı, finansman olarak devlet tarafından yüzde yüz desteklenecek. Bunun için devlet, proje başına 15 milyar dolar ayırdı. Şu anda da bizim bilgiye ihtiyacımız var, Türk firmalarından öncelikli istediğimiz budur. Önceliğimiz para değildir” diye kaydetti.