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Afrika ile 10 yılda 179 milyar dolarlık ticaret

- Türkiye, 2009-2018 döneminde Afrika kıtası ile 179 milyar dolarlık ticaret yaptı - Kıtayla ticaretin 117,5 milyar dolarlık kısmı Kuzey Afrika ülkeleriyle gerçekleştirildi

Afrika ile 10 yılda 179 milyar dolarlık ticaret
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ANKARA (AA) - MUHAMMET EMİN HORUZ - Türkiye ile Afrika kıtası arasındaki toplam ticaret hacmi 2009-2018 döneminde 179 milyar dolar oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 2005 yılının Türkiye tarafından "Afrika yılı" ilan edilmesinin ardından kıta ülkeleriyle hem siyasi hem de ticari ilişkiler ivme kazandı.

Türk Hava Yollarının Afrika'da doğrudan uçuş yaptığı noktaların ve büyükelçilik sayısının artması da iki ülke ticaretinin gelişmesine katkı sağladı.

Türkiye İstatistik Kurumu verileri dikkate alındığında, 2009-2018 döneminde Türkiye ile Afrika kıtası arasında 179 milyar dolarlık ticaret yapıldı. Bu rakamın 117,5 milyar dolarlık (yüzde 66) kısmı Kuzey Afrika ülkeleriyle, kalanı diğer Afrika ülkeleriyle yapılan ticaretten kaynaklandı.

Bu dönemde Türkiye'nin 121 milyar dolarlık ihracatına karşılık, kıta ülkelerinden 58 milyar dolarlık ithalat yapıldı.

- Dış ticarette en önemli ülke Mısır

Ülke bazında incelendiğinde, geçen yıl itibarıyla kıtada en fazla ihracatın yapıldığı ülke 3,1 milyar dolarla Mısır oldu. Mısır'a ihracatta enerji grubu 592 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Bu grubu 277 milyon dolarla demir ve çelik, 253,1 milyon dolarla kazanlar, makineler ve mekanik cihazlar izledi.

Mısır'ın ardından en çok ihracat yapılan ülkeler 2'şer milyar dolarla Cezayir ve Fas olarak kayıtlara geçti.

İthalat açısından bakıldığında da Mısır, 2018 itibarıyla 2,2 milyar dolarla en fazla dış alımın yapıldığı kıta ülkesi oldu. Mısır'ı 1,4 milyar dolarla Güney Afrika Cumhuriyeti, 1,1 milyar dolarla Cezayir takip etti.

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AfrikaDış TicaretTürkiye
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