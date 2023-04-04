Afrika Türkiye'de alışverişe yapmaya geliyor

HBS Mimarlık ve HBS Uluslararası Organizasyon, KOSGEB ve Ticaret Bakanlığı destekli olarak düzenlediği Hedef Afrika / Kıtalararası İşbirliği Fuar ve B2B Konferansı’nda 16 Afrika ülkesinden 500 kişilik alım heyeti getiriyor. Heyet, Türkiye’den bin üretici ile biraraya gelecek. Depremden zarar gören 11 ilimizdeki 100 üretici ise özel davetli olarak etkinliğe katılacak. Etkinliğe Angola, Benin, Fildişi Sahilleri, Gambiya, Gine, Gine Bissau, Kamerun, Kenya, Kongo, Liberya, Mali, Moritanya, Nijerya, Senegal, Sierra Leone ve Togo ülke katılımı yapacak.

HBS Mimarlık ve HBS Uluslararası Organizasyon, gerçekleştirdiği kıtalararası işbirliği fuarı ve B2B konferanslarına Afrika ile devam ediyor. Hedef Afrika/Kıtalararası İşbirliği Fuar ve B2B Konferansı ismiyle 29-30 Nisan’da İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinliğe 16 Afrika ülkesinden 500 kişilik alım heyeti geliyor. Türkiye’den 25 farklı sektörde faaliyet gösteren toplam bin üreticinin katılacağı etkinlikle ilk aşamada söz konusu 16 ülkeye 100 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Deprem Destek Platformu kuruldu

Etkinlikte, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgesi’nde 11 ilimizi vuran deprem felaketinden zarar gören üretici firmalar ve bölgeye yönelik olarak ise Deprem Destek Platformu oluşturuldu. İlk etapta depremden en çok etkilenen Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş’taki toplam 100 üretici etkinlik için İstanbul’a geliyor. Bu üreticilerin ulaşımından konaklamasına, fuara katılımından B2B alanlarında yer almasına kadar tüm masrafları organizasyon tarafından karşılanıyor. Bu amaçla depremden zarar gören üretici firmaların daha hızlı toparlanması ve bölge ekonomisine daha çabuk katkı sağlaması planlanıyor.

Etkinliği değerlendiren HBS Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı Siraç Tanır, “Amacımız Afrika ülkelerinden gelecek alım heyetleri ile bin üreticimizi buluşturmak ve bu suretle Afrika’dan aldığımız pazar payını artırmak. Ayrıca depremden zarar gören illerimizde üretim yapan işadamları ve sanayicilerimizin çarklarının eskiden olduğu dönmesi için de özel bir destek uyguluyoruz ve 100 üreticimizi İstanbul’a getiriyoruz. Burada da hedefimiz, planladığımız ihracatın en az 20 milyon dolarlık kısmının deprem bölgelerimizden yapılması. Bunun için depremden zarar gören illerimizin valileri ve ticaret odaları ile irtibata geçiyor, depremden zarar görmüş iş insanlarının gelmesi için gerekenin yapılmasını rica ediyoruz” dedi.

Fuar sonrası fabrikalar gezilecek

Bu etkinliği diğerlerinden ayıran en önemli özellik ise fuarın bitmesinin ardından görüşmelerin bitmeyecek olması. Şöyle ki; Afrika’dan gelen heyetler fuarın ardından görüştükleri firmaların fabrikalarını ve showroomlarını gezme olanağı bulacak. Siraç Tanır, bunu yapmalarındaki amacı şu sözlerle anlatıyor:

“Afrikalılar ticaret yaptıkları insanların üretim yerlerini özellikle görmek istiyorlar. Sadece bizimle yaptıkları ticarette değil, tüm ülkelerle yaptıkları ticarette tavırları aynı. O nedenle biz de gelen tüm heyetlere üretici firmalarımızın üretim yerlerini gezdireceğiz. Ve siparişleri de hemen orada alacağız. Böylece fuarımız da çok çabuk amacına ulaşmış olacak. Ayrıca deprem bölgelerinden gelen iş insanlarımızın da hangi ürünleri üretip teslim edebileceğini bu geziler esnasında şekillendireceğiz.”

Devlet desteği olacak

Danışma Kurulu Başkanlığını Prof. Dr. Murat Kasımoğlu’nun yaptığı Hedef Afrika/Kıtalararası İşbirliği Fuar ve B2B Konferansı’na devlet de destek veriyor. Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB destekleri ile düzenlenecek fuara katılan firmalar stand ve B2B alanı için ödedikleri tutarın yüzde 60’ına yakınını bu destek kapsamında geri alacaklar. Fuara ise toplam 500 firma katılacak. Bu firmaların 100 tanesi stand açacak. 400 firma da B2B alanında yer alacak. B2B alanında deprem bölgesinden de 100 üretici bulunacak. Böylece B2B alanındaki firma sayısı 400’den 500’e yükselecek. Fuara giriş ücretli olacak. Giriş bedeli ilerleyen günlerde belirlenecek.

Toplantıya enerji, elektrik, elektronik, ev tekstili, gastronomi-soğutma sistemleri, gıda, inşaat, işletme tesisleri, haberleşme, genel ticaret, belediyecilik alanında kullanılacak iş makineleri ve malzemeleri, oyun parkları, kapı-pencere, kozmetik, meyve sebze ithalatı ihracatı, mobilya, makine, mobil konteyner-karavan, otomotiv-ticari araç, otel tekstili, sağlık, tekstil, tarım-hayvancılık, yapı market, yazılım-e ticaret, züccaciye gibi sektörler katılacak ve tüm iş alanlarından ortak yatırım imkanı araştırılacak.