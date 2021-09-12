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Afrika'yı gözüne kestirdi

İDDMİB’in ‘İhracatın Metalik Yıldızları’ sıralamasında Alüminyum Mutfak Eşyaları kategorisinde üçüncülük ödülü alan OMS Paslanmaz Mutfak Eşyaları, 2021’i yüzde 25 ihracat artışı ile kapatmayı hedefliyor. Şirketin İhracattan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Talha Özger, “ABD’nin kuzeyi ile güneyi ve Sahra altı Afrika bölgesine odaklanmış durumdayız. Bu yılı en az 25 milyon dolar ihracatla kapatmak istiyoruz” dedi.

Afrika'yı gözüne kestirdi
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Ev ve mutfak eşyaları sektörünün ihracattaki stratejik büyümesi küresel Türk markalarının oluşmasına katkı sunuyor. Temelleri 1976’da atılan, bugün 6 kıtada 90 ülkeye ihracat yapan ve iki fabrikasında 500 kişiye istihdam sağlayan OMS Paslanmaz Mutfak Eşyaları bunun en somut örneği. Şirket, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin (İDDMİB) ‘İhracatın Metalik Yıldızları 2020’ sıralamasında Alüminyum Mutfak Eşyaları kategorisinde üçüncülük ödülünün sahibi oldu. OMS’nin İhracattan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Talha Özger, şirketin gelecek hedeflerini ve ihracattaki son durumu paylaştı.

HEDEF, İHRACATTA EN AZ YÜZDE 25 ARTIŞ

Bu yılın ilk 8 ayında yaklaşık 16 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini söyleyen Talha Özger, “Hedefimiz 2021’i en az yüzde 25 ihracat artışı ile kapatmak. Bugün 90 ülkeye ‘Made in Turkiye’ etiketli ürünler ihraç ediyoruz ancak bize göre yeterli değil. Ülke olarak üretmekten, daha da önemlisi ürettiğimizi dış pazarlara satmaktan başka çaremiz yok. Önümüzdeki dönemde ABD’nin kuzeyi ile güneyi ile Sahra altı Afrika’yı odak noktamıza alacağız. Bu ülkelerin mutfak eşyaları özelindeki harcama eğilimleri ve beğenileri ile ilgili ciddi bir araştırma yaptırdık. Diğer yandan katma değeri yüksek ihracat için var gücümüzle iş geliştirme projelerine imza atıyoruz” dedi.

500 KİŞİYE İSTİHDAM, ADIYAMAN’A EK YATIRIM

Şu anda İstanbul ve Adıyaman fabrikalarında üretim yaptıklarını belirten Özger “Bu yıl Adıyaman fabrikamızda Hes projesi uyguladık ve kendi elektriğimizi kendimiz üretir durumuna geldik. Aynı zamanda yine Adıyaman’da alüminyum mutfak gereçleri üretim hattını kuruyoruz. Elektrikli ev grubu eşyaları üretimine buradan başlayacağız” ifadelerini kullandı.

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İDDMİBTalha ÖzgerIhracatın Metalik Yıldızları
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