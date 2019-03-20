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Afrika'da 1 yılda 4 milyar insan hava yoluyla seyahat etti

ABUJA (AA) - Afrika'da 2018 yılında 4 milyardan fazla insanın hava yoluyla seyahat ederken bu rakamın 2035 yılında 8 milyara çıkması hedefleniyor.Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen "Havacılık Altyapısı için Afrika Çalıştayı"nda...

Afrika'da 1 yılda 4 milyar insan hava yoluyla seyahat etti
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ABUJA (AA) - Afrika'da 2018 yılında 4 milyardan fazla insanın hava yoluyla seyahat ederken bu rakamın 2035 yılında 8 milyara çıkması hedefleniyor.

Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen "Havacılık Altyapısı için Afrika Çalıştayı"nda konuşan Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Başkanı Bernard Aliyu, Afrika'da 2018 yılında 38 milyon sefer ile 4 milyardan fazla insanın hava yoluyla seyahat ettiğini açıkladı.

Havacılık alanında Afrika'nın en yüksek potansiyele sahip olduğu belirten Aliyu, "Bu rakamın 2035 yılında 8 milyara çıkmasını hedefliyoruz." dedi.

Havacılık sektörü Afrika'da 7 milyon kişiye iş imkanı sağlıyor.

Afrika'da havacılık sektörünün gelişmesini hedefleyen çalıştay 21 Mart'ta sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
HavacılıkNijerya
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