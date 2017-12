Afrika'daki yatırımlarıyla yıllık 100 milyon dolar ciroya ulaştı

HARTUM (AA) - BAHATTİN GÖNÜLTAŞ - İstanbul'dan 23 yaşında Sudan'a aile şirketinin Doğu Afrika temsilcisi olarak giden Tarık İşgüzar, Cantek Grubu'na ortak olarak yıllık iş hacmini 100 milyon dolara yükseltti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan, Çad ve Tunus'u kapsayan Afrika ziyaretinde iş heyeti içinde yer alan İşgüzar, AA muhabirine, Afrika'daki yatırımlarını anlattı.

İşgüzar, 2000 yılında aile şirketinin işlerini büyütmek için Sudan'a 23 yaşında geldiğini, 1 milyon dolar ciro ile iş yapmaya başladığını burada sosyal dayanışmayı ve refahı artıran projelerin yanı sıra un değirmenleri, ekmek fırınları gibi bazı gıda tesisleri kurduklarını söyledi. Cantek Grubu ile ortaklık kurarak yeni yatırımları hayata geçirdiğini dile getiren İşgüzar, bu sayede yıllık iş hacmini 100 milyon dolar seviyesine çıkardığını söyledi.

Dünya Bankası ve Afrika Kalkınma Bankası gibi uluslararası kuruluşların sağladığı finansmanlarla Afrika kıtasında anahtar teslim mezbaha ve soğuk hava depoları kurduklarını belirten İşgüzar, kıtada inanılmaz derecede canlı hayvan potansiyeli olduğuna dikkati çekti.

İşgüzar, Ortadoğu ülkelerinin et ihtiyacının büyük kısmının bu bölgeden sağlandığına işaret ederek, kıtada uluslararası standartlarda tesisler olmadığı için bu açığı değerlendirerek Afrika’nın en büyük ve modern tesislerini yaptıklarını kaydetti.

Yaptıkları yatırımlarla ülkede istihdama da katkı sağladıklarını vurgulayan İşgüzar, 30'u Türk olmak üzere 500 üzerinde çalışanları olduğunu dile getirdi.

İşgüzar, Alman, İtalyan ve Hollandalı firmalarının söz konusu alanda en büyük rakipleri olduklarını belirterek, "Afrika zor, ağır bürokrasisi olan yer. Yılmadık, uğraştık. Çeşitli zorlukları var fakat bir o kadar da bakir pazarlar. Sadece sabretmek gerekiyor. Doğru insanlarla doğru iş birlikleri yapılabilir. Ulaşımda çok zorluklar yaşadık. Direkt uçak seferleri yoktu. Ayrıca elektrikler çok sık kesilirdi. Sudan’a uygulanan yaptırımlar vardı. Bankalardan para transferi yapamıyorduk. Fakat buraları sevdik, sevdiğiniz zaman zorluklar aşılıyor. Hiçbir güvenlik sorunu yaşamadık." diye konuştu.

Genellikle kıtada devlet kurumlarıyla beraber kalkınmaya yönelik projelerde çalıştıklarını vurgulayan İşgüzar, "Projelerimiz sosyal projeler olduğu için büyük ilgi var. Örneğin kesimhane yaptığınız zaman canlı hayvanı değerlendiriyorsunuz, bu da hayvancılığı özendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

- Türkiye'nin Afrika açılımı meyvelerini veriyor

Türkiye’nin son yıllarda birçok alanda gösterdiği performansın, Afrika'daki insanları etkilediğini anlatan İşgüzar, buradaki hükümetlerin Türk firmalarını ekonomik ve politik yönden kendilerine daha yakın ve çözüm ortağı olarak gördüklerini dile getirdi.

İşgüzar, Türkiye'nin Afrika açılımının işadamlarının önünü açtığını anlatarak, "Çoğu Afrika ülkesinde büyükelçilik ve ticaret müşavirliği yoktu. Türk Hava Yolları (THY) her yere uçmuyordu. Fakat şimdi hemen hemen her yerde büyükelçiliğimiz var. THY birçok noktaya uçuyor. Ticaret müşavirlerimiz var. Şu an inanılmaz şekilde rahat ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Afrika'da en büyük sıkıntılarının bankacılık olduğunu belirten İşgüzar, "Büyük projelere giriyoruz. Kredi ve para transferleri konusunda Türk bankalarımız çok uzak kalıyor. Aracı olarak yabancı bankaları kullanmak zorunda kalıyoruz. Bazı işlerimizi Ortadoğu'daki bankalar üzerinden yapmaya mecbur oluyoruz. Bu konu hem mali ve hem de zaman olarak bizi zora sokuyor. Türk bankalarıyla direkt olarak para transferi varken neden yabancı bankayla yapalım. Bu konu bizim için oldukça önemli." diye konuştu.



- "Cumhurbaşkanımızın gezileri yeni fırsatlar yaratıyor"

İşgüzar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ziyaretlerinin iş adamlarına yeni fırsatlar yarattığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu ziyaretler tanıtımımızı daha iyi yapmamızı sağlıyor. Hükümetimizin yanımızda olduğunu hissediyoruz. Yeni projelerde daha hızlı yol alıyor ve aktif oluyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu ziyaretleri bize güven veriyor. Bu Afrika ziyareti de bize çok büyük katkı yapacak. Avrupa’da veya öteki kıtalar da bazı sektörlerde iş yapma şansımız bu sektörler dolduğu ve yeni yatırımlar olmadığı için çok kısıtlı. Türkiye'de KOBİ'lerin hedefi kesinlikle Afrika olmalı. Afrika daha bakir ve büyük fırsatlar sunuyor. Altyapı işlerinde, gıda işlerinde büyük fırsatlar var. İstikrarlı ve sabırlı şekilde takip ederlerse başarının önünde hiçbir engel yok. Gençler cesaretli, sabırlı ve atak olsunlar. Afrika'da daha birçok başarıya imza atarlar."