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Afrika’nın en büyük serbest ticaret bölgelerinden biri Cibuti’de açıldı

- Cibuti Uluslarası Serbest Ticaret Bölgesi hizmete girdi

Afrika’nın en büyük serbest ticaret bölgelerinden biri Cibuti’de açıldı

ADDİS ABABA (AA) - Afrika Boynuzu’nun stratejik konumuyla ön plana çıkan ülkesi Cibuti, Afrika’nın en büyük serbest ticaret bölgelerinden (STB) birinin açılışını gerçekleştirdi.

Başkent Cibuti’de yapılan açılış törenine, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Gulle’nin yanı sıra çok sayıda Afrikalı lider katıldı.

Yaklaşık iki sene önce inşasına başlanan ve 240 hektar büyüklüğe sahip Cibuti Uluslararası Serbest Ticaret Bölgesi, 10 yıl içerisinde 4 bin 800 hektar alana kadar genişletilecek ve içerisinde faaliyet gösteren yabancı şirketlere büyük avantajlar sağlayacak.

Çinli şirketler tarafından inşa edilen STB, kazancının büyük çoğunluğunu liman gelirlerinden elde eden ülkedeki ana limanlarla bağlantıya sahip olacak.

Kızıldeniz'in Aden Körfezi'ne açıldığı noktadaki Cibuti, dünyanın en önemli ticaret rotalarından biri üzerinde bulunuyor.

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