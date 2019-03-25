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Afrika'nın geleceği, Ruanda'da konuşuldu

- Africa CEO Forum, bu yıl Aktif Bank sponsorluğunda Ruanda'da gerçekleştirildi

Afrika'nın geleceği, Ruanda'da konuşuldu
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İSTANBUL (AA) - Afrika kıtasında özel sektörün en önemli buluşma noktası olan Africa CEO Forum, bu yıl Aktif Bank sponsorluğunda Ruanda'da yapıldı.

Aktif Bank'tan yapılan açıklamaya göre, 2012'den bu yana her yıl düzenlenen Africa CEO Forum, bu yıl Aktif Bank sponsorluğunda Ruanda'da gerçekleştirildi.

"Afrika'nın Geleceğini Şekillendirme" temasıyla hayata geçirilen forum, bin 500’den fazla uluslararası katılımcı, 70 ülke, 700’den fazla CEO ve 120 devlet başkanı ve bakana ev sahipliği yaptı.

Aktif Bank sponsorluğunda yapılan ve Aktif Bank’ın da yer aldığı oturumlar, uluslararası firma ve temsilcileri bir araya getirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktif Bank Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Suat Utku, şunları kaydetti:

"Afrika'da böylesine büyük bir etkinliğe sponsor olan tek Türk firması olmanın gururunu yaşıyoruz. Afrika CEO Forum'da sadece Aktif Bank'ı değil, Türkiye'yi de temsil ediyoruz. Afrika ülkelerine dış ticaret ve bankacılık alanında hizmetlerimizi anlatıp Afrika ile ülkemiz arasındaki iş birliğinin gelişmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Aktif Bank, Afrika'daki dış ticaret sorunlarına çözüm sunuyor. Afrika'da 36 ülkede, 125 banka lehine tahsis ettiğimiz dış ticaret limiti ve geniş muhabir ağımız ile Türkiye-Afrika dış ticaret hacminin gelişmesine katkıda bulunuyoruz."


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Aktif Bank
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