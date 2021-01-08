Afyonkarahisar bir ilke imza atıyor

Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) ile Afyonkarahisar Ticaret Sanayi Odası’nın iş birliği ile gerçekleşen Türkiye’nin en önemli teknoloji markalarından biri olan Tempo-Helpmakit’in destek verdiği “KOBİ’ler Dijitalleşiyor Türkiye Kazanıyor” başlıklı etkinlik online da gerçekleşiyor.

Uzaktan çalışmadan e-ticarete, dijital tanıtımın en etkili yollarından markalaşmaya birçok önemli başlığın uzmanları tarağından anlatılacağı etkinlik KOBİ’lere yeni ufuklar kazandırmayı hedefliyor.

Etkinliğin açılışı Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser tarafından yapılacak. Sonrasında Türkiye’de teknoloji alanında çok önemli projeler imza atan Tempo Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Murat Akar dijitalleşme konusunda yeni pencereler açacak.

Türkiye’nin en önemli markalarından birini yaratan Doğanlar Holdingi Yönetim Kurulu Başakanı Davut Doğan da markalaşma konusunda ayrıntılı bilgiler sunacak. Moderatörlüğünü Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak yapacak..

Program

Tarih : 11 Ocak Pazartesi

Saat : 14.00

Zoom:https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcvdemrqTkiG9PcyWpyzv6GTgrZQGGxjQ0L

Meeting ID: 832 2037 2817

Passcode: 379461