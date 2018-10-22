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Afyonkarahisar ile Çin arasındaki ticaret anlaşması

- ATSO Başkanı Hüsnü Serteser: - "Çin Halk Cumhuriyeti'nin Jiangxi eyaleti ile yapılan ekonomik iş birliği anlaşması, ihracatımıza katkı sağlayacak bir sonuçtur" - Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz: - "İlimiz içinde önemli kaynakları olan alanlarla sözleşmeler imzalandı. İnşallah bundan sonra bu sözleşmeler ilimize hem de ülkemize önemli katkılar sağlayacaktır"

Afyonkarahisar ile Çin arasındaki ticaret anlaşması
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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hüsnü Serteser, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin Jiangxi eyaleti ile yapılan ekonomik iş birliği anlaşması, ihracatımıza katkı sağlayacak bir sonuçtur." dedi.

ATSO Başkanı Hüsnü Serteser, ATSO'da düzenlenen basın toplantısında, Türkiye’nin 2023'te 500 milyar dolar ihracat hedefi olduğunu anımsatarak, buna katkı sağlamak için her ilin çalışma yapması gerektiğini söyledi.

ATSO'nun 2023'te 1 milyar dolar ihracat yapma hedefiyle çalıştığını ifade eden Serteser, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin Jiangxi eyaleti ile yapılan ekonomik iş birliği anlaşması, ihracatımıza katkı sağlayacak bir sonuçtur. İlimiz kiraz üretiminde önemli bir merkez. Fakat kendi şirketlerimiz bu kirazı ihraç etmiyor. İhracat yapılması ülkemiz için önemlidir ama ürettiğimiz kirazı bizim ihraç etmemiz de bu denli önemli. Çin'e ilk ihracat şehrimizin bir firmasından geçen yıl gerçekleşti. Bu yıl içinde Çin'den üç farklı yer ile çok miktarda kiraz siparişi verildi. Firmalarımızın ihracat yapması ilimizin ihracat rakamlarına yansıyacak ve bir milyar dolarlık ihracat rakamına biraz daha yaklaşmış olacağız." diye konuştu.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz da geçen yıl düzenlenen 3. KOBİ Zirvesi'nin sonuçlarını almaya başladıklarını ifade etti.

Sultandağı kirazının Çin'e ihracatının ardından ekonomik hareketliliğin başladığını aktaran Tutulmaz, "İlimiz için de önemli kaynakları olan alanlarla sözleşmeler imzalandı. İnşallah bundan sonra bu sözleşmeler ilimize hem de ülkemize önemli katkılar sağlayacaktır. Ülkemiz ihracata dayalı bir büyümeyi öngören politikalar uyguluyor." değerlendirmesini yaptı.

Toplantıya, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
AfyonkarahisarçinEkonomi
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