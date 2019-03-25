Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı 27-29,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük En yüksek
Dana eti HTS 27,00 29,50
Kemiksiz et HTS 31,68 35,19
Karkas et HTS 24,00 29,00
Buğday HMS 1,00 1,00
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Dana etinin kilogramı 27-29,50 liradan işlem gördü
25 Mart 2019 Pazartesi 13:03
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı 27-29,50 liradan satıldı.