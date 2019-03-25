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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Dana etinin kilogramı 27-29,50 liradan işlem gördü

Afyonkarahisar Ticaret Borsası
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı 27-29,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi        Satış şekli         En düşük        En yüksek
Dana eti                   HTS                 27,00               29,50
Kemiksiz et              HTS                 31,68               35,19
Karkas et                 HTS                 24,00               29,00
Buğday                    HMS                1,00                 1,00

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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Anahtar Kelimeler:
Dana EtiAfyonkarahisar Ticaret Borsası
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