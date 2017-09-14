Afyonkarahisar'da hayvancılık fuarı açıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Hayvancılık, Süt Teknolojileri, Çiftlik Ekipmanları ve Canlı Hayvan Irkları Fuarı'nın açılışı yapıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Durali Koçak, Organize Sanayi Bölgesindeki Canlı Hayvan Borsası'nda düzenlenen fuar açılışında, reklam ve tanıtım aracı olan fuarların, düzenlendikleri şehirlere, ülkeye ve ekonomiye de katkı sağladığını söyledi.

Tarım ve hayvancılığın bilgi, teknoloji ve tecrübe isteyen bir üretim alanı olduğunu dile getiren Koçak, "Sadece çoban veya köylü deyip geçemezsiniz. Onun arkasında çok derin bilgi ve tecrübe gerekir. Herkes üretim yapamaz. Dolayısıyla fuarlar bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sergilendiği alanlardır. Biz de bugün Afyonkarahisar'daki fuarımızda sektörümüzle ilgili gelişmeleri göreceğiz." diye konuştu.

Koçak, tarım ve hayvancılık sektörünün tüm dünyada stratejik önemi olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Dünyada hep stratejik olarak nitelendirilen bu sektör ülkemiz için de stratejik. Gıda güvenliğimizin temini, istihdam oluşturması, makro ve mikro düzeyde ülke ekonomisine katkısı ve kültürümüze katkılarından dolayı tarım ve hayvancılık sektörü çok önemlidir. Bu sektör, toprak ve iklim özelliklerinin yanında bilgi, teknoloji ve tecrübe de gerektiriyor. Sürdürülebilirliğin sağlanması için bunları sonraki nesle aktarmamız gerekiyor. Sürdürebilirlik bizim için çok önemli. Tarım ve hayvancılık risklere açık bir sektör. Tüm dünyada olduğu gibi mutlaka desteklenmesi gerekiyor. Geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da desteklenmeye devam edecek."



Hayvancılık, Süt Teknolojileri, Çiftlik Ekipmanları ve Canlı Hayvan Irkları Fuarı'nın açılışına, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Mühsürler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hüseyin Arap ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye genelinden 52 firmanın katıldığı fuarda, tarım ve hayvancılık teknolojilerinin yanı sıra, büyükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvan ırkları büyük ilgi gördü.