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Afyonkarahisar'da jeotermal kaynak arama sahası ihaleleri

ANKARA (AA) - Afyonkarahisar'da 7 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek. İl Özel İdaresinin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Sandıklı, Sinanpaşa, Şuhut ve Merkez ilçelerinin sınırları içindeki...

Afyonkarahisar'da jeotermal kaynak arama sahası ihaleleri
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ANKARA (AA) - Afyonkarahisar'da 7 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek.

İl Özel İdaresinin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Sandıklı, Sinanpaşa, Şuhut ve Merkez ilçelerinin sınırları içindeki 7 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası açık artırma usulüyle ihaleye çıkarıldı.

Alanları 236,94 hektar ila 4 bin 802,46 hektar arasında, muhammen bedelleri de 41 bin 925 lira ila 134 bin 400 lira arasında değişen sahaların ihaleleri, 6 Mart Çarşamba günü saat 11.00’de Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümen toplantı salonunda ayrı ayrı yapılacak.

İstekliler, tekliflerini aynı gün ihale saatine kadar Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne iletebilecek.

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