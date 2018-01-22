Afyonkarahisar'da Türk-Çin ortaklığıyla lokomotif üretilecek

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kurulu Acarlar Vagon AŞ ile Çin'in en büyük lokomotif firması CRRC Ziyang arasında, hybrid ve dizel lokomotif üretmek üzere sözleşme imzalandı.

CRRC Ziyang firması yetkilileri, yük vagonlarına Avrupa standartlarında bakım, onarım ve revizyon yapan Acarlar Vagon AŞ'de incelemelerde bulundu.

Acarlar Vagon AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin firması ile Dinar'da ortak yatırım kararı aldıklarını ve sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Dinar'ın lojistik açıdan çok önemli bir konuma sahip olduğunu belirten Acar, "Çin CRRC Ziyang firması yetkilileri, vagon tamir ve bakım işletmemizi incelediler ve tesisimizi çok beğendiler. Dinar, hem karayolu hem de demiryolu açısından çok önemli bir noktada bulunuyor. Ayrıca hava ve deniz yollarına da çok yakın. Son teknoloji hybrid ve dizel lokomotifler üretip, ülkemize katma değer sağlamak istiyoruz." dedi.

Acar, üretilecek lokomotiflerin hem yurt içinde satılacağını hem de ihracatının yapılacağını dile getirdi.

CRRC Ziyang Pazarlama Müdürü Tiger Lee de firmalarının Çin'de 200 bin çalışanla lokomotif ve hızlı tren üretimi yaptığını söyledi.

Türkiye'de de lokomotif üretme kararı aldıklarını belirten Lee, "Çin dışında Vietnam, Türkmenistan ve Kazakistan'da lokomotif üretiyoruz. Orada ürettiğimiz ürünleri 25 ülkeye ihraç ediyoruz. Şimdi de Türkiye'de yatırım yapacağız. Dinar'da Acarlar Vagon AŞ ile ortak çalışmaya başlıyoruz. Burada kuracağımız yeni tesisle hybrid ve dizel lokomotif üretip, Türkiye ve Avrupa pazarına sunacağız." diye konuştu.



