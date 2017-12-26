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Ağaoğlu'ndan 1 milyar liralık yenilenebilir enerji yatırımı

- Ağaoğlu Enerji Grubu, 735 milyon lira değerinde ve 125 MW kurulu güce sahip Balıkesir RES projesinin rüzgar türbinleri için Alman Nordex Energy GmbH ile sözleşme imzaladı - Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ağaoğlu: - "İş adamı günlük kararlarla değil, ülkesinin geleceğine güvendiğini gösteren yatırımlarla hareket etmelidir. Yenilenebilir enerjide 2018'de 1 milyar liranın üzerinde yatırım yapacağız" - "Yenilenebilir enerjiye geçen yıl 700 milyon lira, bu yıl da 400 milyon liralık yatırım yaptık"

Ağaoğlu'ndan 1 milyar liralık yenilenebilir enerji yatırımı

İSTANBUL (AA) - Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, "İş adamı günlük kararlarla değil, ülkesinin geleceğine güvendiğini gösteren yatırımlarla hareket etmelidir. Yenilenebilir enerjide 2018'de 1 milyar liranın üzerinde yatırım yapacağız." dedi.

Ağaoğlu Enerji Grubu, 735 milyon lira değerinde ve 125 MW kurulu güce sahip Balıkesir Rüzgar Enerji Santrali (RES) Projesi'nin rüzgar türbinleri için Alman Nordex Energy GmbH ile sözleşme imzaladı.

İmza töreninde konuşan Ağaoğlu, yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlara devam ettiklerini kaydederek, geçen yıl Alman Nordex'ten 68,4 MW kapasiteli 19 rüzgar türbini siparişi verdiklerini anımsattı.

Ağaoğlu, 2016 ve 2017'yi toplamda 1 milyar liralık enerji yatırımıyla kapattıklarını anımsatarak, 2017'de Bursa ve Yalova'daki 2 RES projesinin tamamlanarak işletmeye açıldığını hatırlattı.

Türkiye'nin ekonomide durgunluk psikolojisine yenilmemesi gerektiğini dile getiren Ağaoğlu, "İş adamı günlük kararlarla değil, ülkesinin geleceğine güvendiğini gösteren yatırımlarla hareket etmelidir. Yenilenebilir enerjide 2018'de 1 milyar liranın üzerinde yatırım yapacağız." diye konuştu.

Ağaoğlu, yenilenebilir enerjiye geçen yıl 700 milyon lira, bu yıl da 400 milyon liralık yatırım yaptıklarının altını çizerek, Türkiye'nin cari açığının azaltılmasında bu açığa neden olan enerji alanındaki yatırımların büyük katkı sağlayacağının altını çizdi.

Yenilenebilir enerji alanındaki her yatırımın cari dengeye olumlu etki yapacağını vurgulayan Ağaoğlu, "Ayrıca bu projemizde kullanacağımız rüzgar türbinlerinin kule kanat ve jeneratörlerinin yerli imal edilmesi de ülke ekonomisine katkı. Projemizin yerlilik oranı benzerlerine göre yüksektir." ifadelerini kullandı.


- "2020'ye kadar 5 milyar liralık yatırım"


Ağaoğlu Enerji Grubu Başkanı Hakkı Ağaoğlu, geçen yıl Nordex Energy GmbH ile imzaladıkları sözleşme ile Bursa ve Yalova RES projeleri için 400 milyon liralık yatırıma imza attıklarını anımsatarak, 68,4 MW kurulu güce sahip Bursa ve Yalova RES projelerini işletmeye aldıklarını bildirdi.

Bu iki RES projesinden 160 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılandığını dile getiren Ağaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"2020'ye kadar Konya Sertavul’da 450 MW kapasiteli tek sahada Türkiye’nin en büyük RES projesi olan şu anda lisanslama aşamasında bulunan projemizde Ağaoğlu Enerji Grubu 1000 MW kapasiteli kurulu güce ulaşacak. Bununla birlikte yenilenebilir enerji alanında yaklaşık 5 milyar liralık yatırımı gerçekleştirmiş olacağız.

Gelecek yılın ikinci yarısında 39 MW kurulu güce sahip Kartal RES projesi de Eskişehir'de işletmeye alınacak. Bugünkü rakamlarla 230 milyon liralık bir yatırım değeri oluşacak. Böylece 2018 yılında toplam enerji yatırımımız yaklaşık 1 milyar lirayı bulacak. Sözleşmesini tamamlayıp onu da hizmete almayı düşünüyoruz."


- "Yatırımlarımız uzun vadede devam edecek"


Nordex Energy GmbH Türkiye Satış Müdürü Habib Babacan da yenilenebilir enerji alanında önemli gruplardan biri olan Ağaoğlu'nun kendilerine karşı olan güveni nedeniyle teşekkür etti.

Yatırımlarının uzun vadede devam edeceğini dile getiren Babacan, bu anlaşma kapsamında Ağaoğlu'na türbin tedariki sağlayacakları bilgisini verdi.

Babacan, "31 tane makineyi bu projeye tedarik edeceğiz. Bakım ve tedarik sözleşmesi imzalıyoruz. Ülkemiz için hayırlı olsun." dedi.

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