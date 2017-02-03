Ağbal AA Editör Masası'na konuk oldu: (2)

ANKARA (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla yapılan vergi düzenlemelerine ilişkin, "Yaptığımız hesaplamalara göre, gerek ÖTV gerek KDV'de yaptığımız düzenlemelerin bütçeye yaklaşık 1 milyar lira maliyeti olacak." dedi.

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Ağbal, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Ağbal, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla 3 önemli sektörde vergi indirimi yaptıklarını veya mevcut indirimleri uzattıklarını belirterek, öncelikle vatandaşın yoğun olarak satın aldığı mobilya ve beyaz eşya sektörlerinde vergi indirimleri gerçekleştirdiklerini kaydetti. Ağbal, 3 ay süreyle KDV oranını mobilyada yüzde 18'den 8'e düşürdüklerini, beyaz eşyadaki yüzde 6,7 ÖTV'yi de sıfırladıklarını bildirdi.

Yapılan indirimlerin içinde bulunulan süreçte vatandaşların alışverişlerini artıracağını ifade eden Ağbal, bu sayede ekonomiye ciddi anlamda bir canlılık ve hareket geleceğini dile getirdi.

Ağbal, vatandaşların hem mobilya hem de beyaz eşyada mevsimsel beklentiler çerçevesinde tercihlerinin değişebildiğine işaret ederek, bir süredir sektörle bu konuda istişarede bulunduklarını anlattı. Bu açıdan hem beyaz eşya hem de mobilya sektörlerinde gelecek günlerde firmaların da kampanyalar yürüteceklerinin altını çizen Ağbal, piyasa hareketlenmesinin iki sektörle sınırlı kalmayacağını, bunların etkilediği yan sektörlerde de canlanmanın meydana geleceğini vurguladı.

- Konut teslimlerindeki vergi indiriminin süresi uzatıldı

Ağbal, inşaat sektörüne ilişkin de önemli düzenlemeler yaptıklarını belirterek, "Geçen yılın eylül ayında başlayıp (bu yılın) mart sonunda biten konut teslimlerinde KDV indirimi vardı. Konut teslimlerindeki yüzde 18 KDV'yi yüzde 8'e düşürmüştük. Bu süreyi mart sonundan eylül sonuna uzatıyoruz." diye konuştu.

İnşaat sektörünün kendisiyle beraber birçok sektörü de beslediğini ve etkilediğini kaydeden Ağbal, bu sektörde canlanmaya katkı vermek amacıyla 2 alanda daha düzenleme yaptıklarını söyledi. Maketten konut satışlarında noterde yapılan ön ödemeli konut satış sözleşmesinden binde 9,48 vergi alındığını, yapılan düzenleme ile bu oranı kalıcı olarak sıfırladıklarını, burada hem konut yapım maliyetlerinin aşağıya çekilmesi hem de konut satın alanların maliyetlerinin aşağı çekilmesini amaçladıklarını bildirdi.

Ağbal, müteahhit ile alıcı arasında gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yapıldığını, burada da binde 9,48 vergi olduğunu, bunu da kaldırdıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Normalde 150 metrekareyi aşan konut teslimleri yüzde 18 KDV'ye tabi ama büyükşehirlerde 150 metrekarenin altında olsa bile satılan konutun inşaatının yapıldığı arsanın emlak vergi değeri eğer belli tutarları aşıyorsa, o durumda vergi oranları yine yüzde 18 olarak uygulanıyor. 2012'de bir düzenleme yapmıştık. Eğer binanın olduğu arsanın emlak veri değeri 500 liranın üzerinde, bin lira altındaysa burada KDV oranı yüzde 8, bin liranın üzerinde ise yüzde 18 olarak uygulanıyordu. Şimdi Bakanlar Kurulu kararı ile bu rakamları bin lira ve 2 bin liraya çekiyoruz. 1 Ocak 2017'den sonra alınacak inşaat yapı ruhsatları için geçerli olmak üzere emlak vergisi değeri bin liranın altında ise zaten yüzde 1 KDV'ye tabi, bin lira ile 2 bin lira arasında ise yüzde 8, 2 bin lira üzerinde ise yüzde 18'e tabi olacak. Burada da özellikle hayata geçirilmek istenen büyük şehirlerdeki birçok lüks ve birinci sınıf inşaat projelerinde ciddi anlamda KDV oranlarını aşağıya çekmiş olacağız."

Ağbal, inşaat sektörüne önemli bir imkan daha getirdiklerini belirterek, "İnşaat sektöründe indirimli orana tabi işlemlerde normalde nakit iadeleri bir sonraki yıl yapıyoruz. Belirli sektörler ve ürünler itibarıyla bunu yıl içinde de yapma imkanı getirmiştik. Burada da yaptığımız değerlendirmede konut teslimi yapan firmalar 2017 ocaktan itibaren artık KDV nakit iadelerini ertesi yıl beklemeden aylık olarak alabilecekler. 2017 ocakta konut satılmışsa şubat ayında nakit iadeleri alınabilecek. Bütün bu düzenlemeler inşaat sektöründe başlayan canlılığı daha da güçlendirecek. Hem mobilya, hem beyaz eşya hem de inşaat sektöründe yaptığımız bu düzenlemeler özellikle ekonomide sektörel anlamda bir canlılık ve hareketlenme getirecek, vatandaşlar da bu fırsattan yararlanacak. Özellikle vergi indirimleri olan dönemlerde vatandaş alışverişini hızlandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- ÖTV ve KDV'deki düzenlemelerin bütçeye maliyeti

Maliye Bakanı Ağbal, bu 3 aylık süreçte firmaların kendi kampanyalarını hemen devreye sokacaklarını, KDV ve ÖTV indirimlerini fiyatlardan düşüreceklerini söyledi.

Normalde indirimlerden kaynaklı ekonomik hacimli bir artışın meydana geleceğini ve oradan bir miktar daha fazla vergi geliri elde edileceğini ifade eden Ağbal, "Ama vergi indirimleri aynı zamanda bir miktar da vergi kaybına da neden olacak. Yaptığımız hesaplamalara göre, gerek ÖTV gerek KDV'de yaptığımız düzenlemelerin bütçeye yaklaşık 1 milyar lira maliyeti olacak. Ama ben inanıyorum ki bu satış hacimlerinde meydana gelecek artışlar neticesinde bu maliyet daha da aşağı tutarlarda kalacak. " şeklinde konuştu.

(Sürecek)