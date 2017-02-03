Ağbal, AA Editör Masası'na konuk oldu: (4)

ANKARA (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, "2017'de hiçbir şekilde bir vergi artışı planımız yok." dedi.

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Ağbal, gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.

Başta tütün ve alkollü içkilerde olmak üzere bu yıl içinde bir vergi artışının olup olmayacağının sorulması üzerine Ağbal, "2017'de hiçbir şekilde bir vergi artışı planımız yok." diye konuştu.

Geçen yıl birtakım vergi düzenlemeleri yaptıklarını hatırlatan Ağbal, bu yüzden 2017'de herhangi bir sektörde veya üründe bir vergi ayarlaması olmayacağının altını çizdi. Ağbal, 2016'daki bütün vergi ayarlamaları ve düzenlemelerini de ekonominin koordinasyonu içinde ve bütün kurumlarla istişare ederek yaptıklarını dile getirdi.

Para ve maliye politikası uyumunu son derece önemsediklerini vurgulayan Ağbal, "Geçen yılki Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri çerçevesinde gerek hedeflere ulaşmak bakımından gerekse ekonominin ihtiyaçları çerçevesinde birtakım vergisel düzenlemeler yaptık. Bunları yaparken de hem kamu maliyesinin ihtiyaçlarını dikkate aldık hem de büyüme, enflasyon ve tasarruflar üzerindeki etkisini hesap ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yılki vergi düzenlemelerinden bütçe açısından kayda değer bir gelir elde edilmediğini anlatan Ağbal, söz konusu gelirin 3 milyar liranın altında gerçekleştiğini belirtti. Ağbal, düzenlemeleri Merkez Bankası başta olmak üzere ilgili kurumlarla koordinasyon ve ortak bir anlayış içinde yaptıklarını belirtti.

- "2016'de büyümenin 2 puanı kamudan gelecek"

Kamu maliyesinin 2016'da gerek harcama gerekse gelir tarafında alınan kararlar çerçevesinde büyümeye büyük bir katkı verdiğini kaydeden Ağbal, "Son yapılan çalışmalar ortaya koyuyor ki 2016'da ortaya çıkacak olan büyümede kamu kesiminin büyümeye yaklaşık yüzde 2 katkısı var. Dolayısıyla büyümenin 2 puanı doğrudan doğruya kamudan gelecek." dedi.

Kamunun büyümeye katkısının öncelikle kamu harcamaları üzerinden olduğunu anlatan Ağbal, bütçeyi yaparken 2016'da kamu harcamalarının yüzde 13,5 artacağını varsaydıklarını, buna karşın yıl içinde ortaya çıkan ihtiyaçlar ve ekonominin gereklerini dikkate alarak geçen yılın son çeyreğinde kamu harcamalarını artırdıklarını söyledi. Ağbal, böylece normalde 2015'e göre kamu harcamalarını 13,5 artması öngörülürken bunu yüzde 17,7'ye çıkardıklarını ve 4 puan daha fazla kamu harcaması yapıldığını ifade etti.

- "Büyümeye gelirler politikası üzerinden ciddi katkı sağladık"

Ağbal, 2016'da uyguladıkları gelirler politikası üzerinden de büyümeye ciddi anlamda katkı sağladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"2016'da asgari ücret yüzde 30 arttı ve orta gelir düzeyindeki gruplar için ciddi, harcanabilir gelir artışı oldu. Yine 2016 yılında gerek memurların gerekse memur, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları enflasyonun oldukça üzerinde arttı. 2016'da gerçekleşen enflasyon yüzde 8,53. Asgari ücret yüzde 30 arttı. SSK emekli aylıklarına baktığımız zaman yüzde 17,1 arttı. Ortalama memur maaşı yüzde 14,9 arttı. Memur emekli aylıkları yüzde 12,2 arttı. Yani biz aslında 2016'da uyguladığımız maliye politikası üzerinden gelirlerin, harcanabilir gelir üzerinden artmasına da ciddi anlamda katkı verdik."

Vergi gelirlerinin 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 12,5 artacağını varsaydıklarını hatırlatan Ağbal, yıl sonunda vergi gelir artışının aynı oranda gerçekleştiğine dikkati çekti.

- "Vergi gelirlerini bütçe hedefi üzerine çıkarmadık"

Yeniden yapılandırma kapsamında bir miktar vergi geliri elde edildiğini kaydeden Ağbal, "Ama hiçbir şekilde vergi gelirlerini bütçe hedefi üzerine çıkarmadık. Bu açıdan bakıldığında 2016'da maliye politikası, para politikası ile tam bir uyum içinde yürütüldü. Enflasyon ile ilgili bütün çalışmalar ortaklaşa yapıldı. Ekonomik büyümeyi artırmak ve kamu maliyesi üzerinden büyümeye farklı kanallardan destek olmak için önemli inisiyatifler aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl, yapılandırmanın yanı sıra vergi indirimleri de yaptıklarını, kamu harcaması tarafında yatırımlara özel sektör desteklerinden bütçeden daha fazla kaynak ayırdıklarını hatırlatan Ağbal, "2017 yılında da aynı politikaya devam edeceğiz. 2017'de de kamu harcamaları ve gelirleri üzerinden hem doğrudan büyümeye katkı vereceğiz hem de özellikle gelirler politikası, vergi indirimleri ve kamu harcamaları üzerinden özel sektörün yatırım ve tüketim harcamalarına katkı sağlayacağız." dedi.

Ağbal, bu yıl enflasyon hedefinin gerçekleştirilmesi noktasında maliye politikasının üzerine düşen görevi tam anlamıyla yerine getireceğine işaret ederek, "Bu anlamda, çok rahat bir şekilde söyleyebiliyoruz ki bu yıl hiçbir vergi artışı olmayacak. Özellikle yıl sonuna geldiğimiz zaman 2016'da yapılan vergi ayarlamalarının tamamı bazdan çıkacağı için bu, 2017 enflasyonunun gerçekleştirilmesinde önemli bir baz etkisi meydana getirecek." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)