Ağbal, AA Editör Masasına konuk oldu (6)

ANKARA (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, ekonomide büyüme ivmesinin devam edeceğini belirterek, "Çünkü öncü göstergeler üretim, yatırım, talep, dış talep tarafında oldukça kuvvetli. İhracat ciddi anlamda büyümeye destek veriyor, turizmde güzel gelişmeler var." dedi.

Ağbal, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 5,1 büyürken, bazı ekonomistler üçüncü çeyrek için çift haneli bir beklenti içerisinde. Sizin yıl sonu ve gelecek yıla ilişkin büyüme öngörünüz nedir? Bununla bağlantılı olarak kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin görünümünü yükseltme ihtimalini nasıl görüyorsunuz?" ​sorusuna Ağbal, büyüme rakamlarının arka arkaya kendilerini sevindiren rakamlar olarak ortaya çıktığını söyledi.

Türkiye ekonomisinin geçen yılın 3. çeyreğinde yüzde 0,8 daraldığını, alçak darbe girişiminin etkisinin net bir şekilde görüldüğünü anımsatan Ağbal, hükümet olarak geçen sene ağustosta ekonominin büyümesini sağlayacak önemli kararları arka arkaya aldıklarını ifade etti.

Ağbal, 2016'nın 4. çeyreğinde yabancı yatırımcı kuruluşlarının beklemediği şekilde Türkiye ekonomisinin büyüme süreci içine girdiğini belirterek,şöyle konuştu:

2017'nin ilk iki çeyrekte kendilerini sevindiren rakamların geldiğini, 3. çeyrekte de büyüme rakamının çok daha yüksek gelmesinin normal olduğunu çünkü 2016'nın üçüncü çeyreğinde alçak darbe girişimi dönemine rastladığını anımsattı. O dönemde ekonomik aktivitelerde önemli daralma meydana geldiğine işaret eden Ağbal, "Bu sene aynı döneme tekabül eden üçüncü çeyrekte, baz etkisi nedeniyle büyüme rakamları çok daha yukarılarda gelecek. 2017'nin 4. çeyreğinde de büyüme ivmesinin devam edeceği gözüküyor. Çünkü öncü göstergeler üretim, yatırım, talep, dış talep tarafında oldukça kuvvetli. İhracat ciddi anlamda büyümeye destek veriyor, turizmde güzel gelişmeler var. Sanayinin çarkları dönüyor, kapasite kullanım oranları son yılların rekor seviyelerinde devam ediyor. İstihdama yansıyor, 1 milyon insanına istihdam sağlamışız. Bu gelir demek, gelir harcama demek, harcama büyüme demek. Bunlar son derece sevindirici."

- "OVP'yi bu ay içinde açıklayacağız"

Ağbal, büyüme rakamlarına ilişkin herkesin bir tahmin yaptığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ben de söylüyorum şu andaki yüzde 5'nin üzerinde büyümenin teknik çalışmalardan ortaya çıktığını görüyoruz ama biz bu konuda Orta Vadeli Programı (OVP) bu ay içinde açıklayacağız. Bu programda, hem 2017 sonu büyüme rakamına ilişkin hükümet olarak tahminimizi ortaya koyacağız hem de gelecek üç yıla (2018, 2019, 2020) ilişkin büyüme hedeflerimizi kamuoyuyla paylaşacağız. Sevindirici olan şu, Türkiye ekonomisi bir defa 2009 krizinden sonra 2016'da karşılaştığı 15 Temmuz darbe girişiminin oluşturduğu ekonomik şok karşısında dayanıklı olduğunu gösterdi. Biz bunu Gezi Parkı olaylarında da yaşadık. Türkiye ekonomisi artık 90'lı yılların Türkiye ekonomisi değil. 1994, 1998 ve 2001 yıllarında yaklaşık 13 yılın içinde 3 kriz sokmayı başarmışız. O dönemde krizleri de kendimiz çıkarmışız. Şimdi Türkiye ekonomisi gerek global krizden çok güçlü ve başarılı bir şekilde çıkan nadir ülkelerden biri olmuş. Gezi Parkı olaylarının, Türkiye ekonomisine karşı büyük bir saldırı olduğunu biliyoruz. Buradan da Türkiye ekonomisi çok güçlü bir şekilde toparlanarak çıkmış ve 15 Temmuz darbe girişiminden sonra herkesin hatırlayın ağustos ayında Standards and Poor's, Fitch gibi kuruluşların, Türkiye ekonomisi için 2017 yılında bekledikleri büyüme oranları yüzde 2-3 civarındaydı. Şimdi artık herkes yarışa girdi. Herkes Türkiye ekonomisine ilişkin 2017 büyüme rakamlarını yukarı yönlü revize etmeye başladı. Artık 4,7, 5,3 rakamlarını uluslararası kuruluşlar da arka arkaya söylüyor."

- "Türkiye ekonomisinin büyüme grafiği son derece başarılı"

Naci Ağbal, 1990'lı yıllarda dolar cinsinden kişi başına milli gelirin 2 bin 500 ila 3 bin 500 dolar arasında gelip gittiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ama bugün Türkiye'nin kişi başına milli geliri, dolar cinsinden 10 bin 800 dolar, üçe katlamışız. Dolayısıyla bir, Türkiye ekonomisinin büyüme grafiği, son derece başarılı. Bu, Türkiye ekonomisini, Avrupa ekonomilerine daha hızlı bir şekilde yaklaştırıyor. İki, Türkiye ekonomisinin temelleri artık sağlam. Çok sağlam bir kamu maliyesine, bankacılık sistemine sahibiz, ekonomimizin temel parametreleri son derece sağlam. Önceki dönümlere göre tek haneli enflasyon rakamlarını görmüşüz, çok güçlü genç nüfusumuz var ve rekabetçi işletme yapımız var. Bütün bunlar son derece önemli temel parametreler. AK Parti hükümetleri, herhangi bir ekonomik şokla genellikle dıştan gelen bir şokla karşılaştıklarında çok hızlı bir şekilde karar üretebiliyor, karar alabiliyor, bunları uygulamaya koyabiliyor ve ekonomide dönüşümü çok hızlı bir şekilde yapabiliyor. Bu da bizim gücümüzü gösteriyor. Bakın siyasi istikrarın ne kadar önemli olduğunu bir defa daha gördük. Yani siyasi istikrarsızlık olsaydı, hükümet güçlü olmasaydı, biz bu kadar hızlı toparlanabilir miydik?"

(Sürecek)