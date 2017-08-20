Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ASELSAN ROKETSAN Sıcak
TOKİ, İstanbul'da bin 892 konutu kurayla satacak
TOKİ kurayla konut satıyor
İşte yeni emniyet müdürleri
İşte emniyetteki atamalar
Dev domates ilgi çekiyor
Dev domates ilgi çekiyor
Ulaşımda havalı büyüme
Ulaşımda havalı büyüme
Ajda Pekkan Bodrum'da konser verdi
Bodrum'dan Ajda geçti

Ağbal’dan 2B ve tarım arazileri için 7 Eylül uyarısı

- Maliye Bakanı Ağbal: - “2B ve Hazine'ye ait tarım arazileri için başvuru ve ödeme süresi 7 Eylül’de bitiyor” - “Bu zamana kadar başvuru yapmayan vatandaşlarımız 7 Eylül’e kadar yaparlarsa hak sahibi olacak, ödemelerini kaçıranlar da ödeme yaparlarsa arazilerini alabilecek. Bu son şans” - “Bugüne kadar 2B kapsamında 666 bin hak sahibine yaklaşık 482 bin taşınmaz, Hazine'ye ait tarım arazilerinden de 25 bin 200 kişiye 32 bin taşınmaz satıldı” - “2B kapsamındaki satışların toplam değeri 9,5 milyar lira ve bu bedelin 6,5 milyar lirası tahsil edildi, geri kalan kısmı taksitler halinde ödeniyor”

Ağbal’dan 2B ve tarım arazileri için 7 Eylül uyarısı

ANKARA (AA) - MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2B ve Hazine'ye ait tarım arazileri için başvuru ve ödeme süresinin 7 Eylül’de biteceğini belirterek, “Bu zamana kadar başvuru yapmayan vatandaşlarımız 7 Eylül’e kadar yaparlarsa hak sahibi olacak, ödemelerini kaçıranlar da ödeme yaparlarsa arazilerini alabilecek. Bu son şans.” dedi.
Bakan Ağbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamuoyunda "2B yasası" olarak bilinen ve devlet ile vatandaş arasında yıllardır süregelen sorunu çözüme kavuşturan 6292 sayılı Kanun uyarınca, Orman Kanununun 2. maddesinin (b) fıkrası kapsamındaki taşınmazlardan bugüne kadar 666 bin hak sahibine yaklaşık 482 bin taşınmazın satıldığını ifade etti. Söz konusu satışların toplam değerinin 9,5 milyar lira olduğunu aktaran Ağbal, bu bedelin 6,5 milyar lirasının tahsil edildiğini, geri kalan kısmının ise taksitler halinde ödendiğini söyledi.
Bu kanundan daha fazla hak sahibinin yararlanabilmesini sağlamak için süresi içinde başvurmayanlar, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenler ve taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenler için 6 aylık ek süre tanıdıklarını hatırlatan Ağbal, “Bu süre 7 Eylül 2017'de sona eriyor. Vatandaşlarımıza bilgilendirici mesajlar gönderdik. Bu mesajlarla, erken ödeme halinde faiz indiriminden yararlanılacağı konusunda hak sahiplerini bilgilendirdik.” diye konuştu.
- Hazineye ait tarım arazilerinden 25 bin 200 kişiye 32 bin taşınmaz satıldı
Maliye Bakanı Naci Ağbal, yine aynı kanunla çözüme kavuşturulan Hazine'ye ait tarım arazilerinin kiracılarına, kullanıcılarına ve paydaşlarına satışı uygulamasında rayiç bedel ve hak sahiplerini belirleme çalışmaları tamamlanan illerde satışlara başlandığını bildirdi.
Bu uygulamayla vatandaşlara büyük bir imkan sunduklarının altını çizen Ağbal, şunları kaydetti:
“Tarımla geçimini sağlayan vatandaşlarımızın bu arazileri uzun yıllardır kullandıkları göz önünde bulundurularak, belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan tarım arazilerini hak sahiplerine rayiç bedellerinin yüzde 50’si oranında indirimli satışını sağlıyoruz. Ayrıca faizsiz 6 yıl vade imkanı sunuyoruz. Söz konusu uygulama kapsamında, Türkiye genelinde bugüne kadar yaklaşık 25 bin 200 kişiye toplam 32 bin taşınmaz, 399 milyon lira bedelle satıldı ve bu bedelin 182 milyon lirası tahsil edildi.”
- Bayram tatiline dikkat
Ağbal, 2B ve Hazine'ye ait tarım arazileri için başvuru ve ödeme süresinin 7 Eylül’de bittiğini hatırlattı. Bu zamana kadar başvuru yapmayanların 7 Eylül’e kadar yapmaları halinde hak sahibi olacağını, ödemelerini kaçıranların da ödeme yapmaları halinde arazilerini alabileceğini belirten Ağbal, “Bu son şans. Hak sahibi olan ve olabilecek tüm vatandaşlarımızı bu büyük imkandan yararlanmaya davet ediyorum. Başvuru ve ödeme için önümüzdeki hafta ve bayram tatilinden sonra 3 gün var. Hiçbir vatandaşımızın hakkını kaybetmesini istemiyoruz. Bu nedenle herkesin bayram tatilini de dikkate alarak, başvuru ve ödemelerini yapması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
2BHazineye Ait Tarım ArazileriMaliye Bakanı Naci Ağbal
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5