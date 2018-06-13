Ağrı tekstilde söz sahibi olacak

AĞRI (AA) - Ağrı'da yapımına başlanan Ağrı Tekstil Kent, işsizlikle anılan kentte 5 bin kişiye istihdam sağlayıp şehri tekstil alanında söz sahibi yapacak.

İl Özel İdaresi kaynaklarıyla merkez Suçatağı bölgesindeki Ağrı Tekstil Kent Projesi çerçevesinde ilk iş yerlerinin temel atma töreni yapıldı.

Ağrı Valisi Süleyman Elban, göreve başladıktan sonra kentin istihdamı ve kalkınmasına yönelik çalışma başlattıklarını ifade etti.

Kentin kalkınmada öncelikli 6. bölgede bulunduğunu dile getiren Elban, "Ancak Malatya, Adıyaman, Urfa da bizimle aynı bölgede. Dolayısıyla İstanbul, Bursa'daki yatırımcılara Ağrı'da yatırım yapın dediğimizde bu yatırımcı Ağrılı bile olsa maalesef diğer illere göre bizi daha dezavantajlı görüp oraları tercih ediyorlardı. 'Biz yeri size veriyoruz. Binayı yapıyoruz. Elektrik, su, doğalgazı, hepsini getiriyoruz. Sadece siz içerisine makinelerinizi getirip kuruyorsunuz.' önerisiyle gittik. Bu işle iştigal eden Ağrılı hemşehrilerimiz başta olmak üzere ilgi göstermeye başladılar." dedi.

Yaklaşık 258 dönümlük alanı Tekstil Kent'e ayırdıklarını ifade eden Elban, yatırımcılara ise 50 bin metrekare kapalı alan yapacaklarını söylediklerine dikkati çekti.

- 5 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor

"Bizimle mutabakat sağlayan ve hemen geleceğini söyleyen yatırımcılar için yaklaşık 16 bin metrekarelik ilk etabın bugün temelini atıyoruz." diyen Elban, şöyle konuştu:

"Kısmet olursa bu etap belli bir aşamaya geldiğinde yeni talep sahipleri için de ikinci etabı yapalım ve yatırımcıların hizmetine sunalım istiyoruz. Şu temelini attığımız yerde yaklaşık 2 bin kişi istihdam edilecek. Buranın tamamındaki 50 bin metrekarelik alanda yapılacak tüm tesisleri faaliyete geçirirsek atölyelerde çalışacak kişi sayısı 5 binin üzerinde olacak. Ağrı kökenli uluslararası düzeyde tekstil işiyle uğraşan hemşehrilerimiz var. Onların da ilgisi olduğunu biliyoruz. Sürekli soruyorlar. İnşallah kısa süre içerisinde bu alanı da doldururuz diye tahmin ediyorum. Buraya gelecek firmaların hepsi ihracata yönelik çalışan uluslararası firmalar."

Tekstil Kent'in öncü bir çalışma olmasını dileyen Elban, birkaç bin kişiye istihdam sağlaması düşüncesiyle başlayan sürecin istihdam açısından başlangıç olacağına inandığını söyledi.

Konuşmaların ardından Vali Elban, beraberindeki AK Parti Ağrı milletvekili adayları ile temel atma törenini gerçekleştirdi.

Tekstil Kent'te, 3 üretim atölyesi, yemekhane ve idari bina olmak üzere yaklaşık 16 bin metrekare kapalı alana sahip ilk etabın 10 milyon liraya mal olacağı belirtildi.