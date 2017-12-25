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Ağrı'da jeotermal kaynak arama saha ihalesi

ANKARA (AA) - Ağrı'nın Doğubeyazıt ve Diyadin ilçelerinde bulunan jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahaları ihale edilecek.Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Buna göre, Ağrı'nın Doğubeyazıt...

Ağrı'da jeotermal kaynak arama saha ihalesi

ANKARA (AA) - Ağrı'nın Doğubeyazıt ve Diyadin ilçelerinde bulunan jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahaları ihale edilecek.

Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesindeki 4 bin 900 hektarlık saha ile Diyadin ilçesindeki bin 200 ve 2 bin 199,80 hektarlık jeotermal kaynak arama ruhsatlı sahaların, açık teklif usulüyle ayrı ayrı ihaleleri yapılacak.

Geçici teminat bedeli 886,95 lira ile 2 bin 897 lira, muhammen bedelleri ise 29 bin 565 lira ile 96 bin 579 lira arasında değişen sahaların ihaleleri, 5 Ocak Cuma saat 10.00'da Ağrı İl Özel İdaresi Encümen toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

İstekliler tekliflerini ihale gün ve saatine kadar iletebilecek.

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