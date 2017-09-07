AGSD Başkanı Karakuş:

ANKARA (AA) - Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD) Başkanı Canip Karakuş, "Tekstil üreticilerimiz, tasarımcılarımız modanın kalbi olan kentlere gidebilmek için saatlerini, bazen günlerini harcamak zorunda kalıyor. Bu kentlere Ankara'dan direkt uçuş olmaması global piyasalarda elimizi zayıflatıyor" ifadesini kullandı.

Karakuş, yazılı açıklamasında, Ankara'daki hazır giyim sektöründe iş yapanların uluslararası pazarda rekabet sorunu yaşadığına işaret ederek, bunun en önemli nedenlerinden birinin ulaşımda karşılaşılan güçlükler olduğunu kaydetti.

Türk hazır giyim ve tekstil sektörünün dünya pazarında rekabet gücünün artırılması gerektiğinin altını çizen Karakuş, "Ankara hazır giyim sektörü, ürünün en iyisini üretip pazarlamasına rağmen, uluslararası pazarda rekabet sıkıntısı yaşamaktadır. Dünya tekstil sektöründeki gelişmeleri, modayı yakından takip etmek zorunda olan üreticilerimiz, modanın başkenti sayılan kentlere rahat gidememektedir." değerlendirmesinde bulundu.

New York, Paris, Londra, Roma, Milano, Tokyo gibi modada öncü şehirlere Ankara'dan direkt uçuş bulunmadığına dikkati çeken Karakuş, şunları kaydetti:

"Tekstil üreticilerimiz, tasarımcılarımız modanın kalbi olan kentlere gidebilmek için saatlerini, bazen günlerini harcamak zorunda kalıyor. Bu kentlere Ankara'dan direkt uçuş olmaması global piyasalarda elimizi zayıflatıyor, kalite ve fiyatta bizden geri ülkelerin önümüze geçmesine yol açıyor. Türk tekstilinin, hele hele son yıllarda iyi bir ivme yakalayan Ankara hazır giyiminin dünya pazarında boy göstermesi için önce üreticilerin modanın başkentlerinde boy göstermesi gerekmektedir. Aktarmalı uçuşlarla zaman ve para kaybetmekten bıkan Başkentli hazır giyimciler, global pazarda da rekabet gücünü kaybedebilir. Yetkililerin ivedilikle meseleyi çözüme kavuşturması gerekmektedir."