Ağustos ayı dış ticaret rakamları

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ihracattaki artış hızının ikinci çeyrek büyümesine güçlü bir katkı vereceğini düşündüklerini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan Ağustos ayı geçici dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ağustos ayında ihracatın geçen yıla göre yüzde 12,4 artarak 13 milyar 287 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirten Zeytinoğlu, "İhracatımızdaki artış hızının devam ettiğini ve en yüksek Ağustos gerçekleşmesi olduğunu görüyoruz. Ocak-Ağustos 2017 döneminde ihracatımızın yüzde 10 artması memnuniyet verici. İhracat artışlarının ikinci çeyrek büyümesine güçlü bir katkı vereceğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.



Her ay olduğu gibi yine Almanya’nın ihracatta başı çektiğini ifade eden Zeytinoğlu, Almanya’ya Ağustos ayında 1,3 milyar dolar ihracat yaptıklarını, toplam ihracattan yüzde 47 pay alan AB'nin de en önemli ticari partnerimiz olmaya devam ettiğini belirtti.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Irak'ın, Türkiye’nin toplam ihracatında yüzde 14’e yakın bir paya ulaştıklarına dikkati çeken Zeytinoğlu, bu iki ihraç pazarının da özellikle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.



Otomotiv sektörünün Ağustos ayında da ihracata en fazla katkı veren sektör olduğunu kaydeden Zeytinoğlu, şunları dile getirdi:

"Otomotiv sanayi ihracatını ilk 8 ayda yüzde 26 ve Ağustos ayında yüzde 7,4 arttırdı. Diğer taraftan 8 aylık ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak, 103 milyar 427 milyon dolar oldu."

