Ağustos ayı enflasyon rakamları

BURSA (AA) - Bursa Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Günal Baylan, "Mart 2017'den itibaren artan risk iştahıyla hızlanan gelişmekte olan ülke ekonomilerine yönelik sermaye girişleri sonucu oluşan konjonktür sürmektedir. TCMB'nin sıkı duruşu ile Türkiye'nin döviz kuru ve risk primi göstergelerinde olumlu bir seyir izlenmektedir." ifadesini kullandı.

Baylan, ağustos ayı enflasyon verilerini değerlendirdiği yazılı açıklamasında, TÜFE'nin ağustos ayında, aylık yüzde 0,52'lik artışla yıllık yüzde 10,68'e, ÜFE'nin ise ağustosta yüzde 0,85 artışla yıllık yüzde 16,34'e yükseldiğini hatırlattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), Temmuz ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faiz oranını yüzde 8 düzeyinde bıraktığını anımsatan Baylan, Ocak 2017'den itibaren uygulamaya konulan geç likidite penceresi (GLP) çerçevesinde, borç verme faiz oranının yüzde 12,25 seviyesinde korunduğunu kaydetti.

Baylan, küresel büyümede gözlenen artışlara rağmen belirgin bir enflasyonist baskının oluşmamasının, gelişmiş ülkelerde para politikası normalleşmesinin ılımlı sürmesine yol açtığını belirterek, şöyle devam etti:

"Mart 2017'den itibaren artan risk iştahıyla hızlanan gelişmekte olan ülke ekonomilerine yönelik sermaye girişleri sonucu oluşan konjonktür sürmektedir. TCMB'nin sıkı duruşu ile Türkiye'nin döviz kuru ve risk primi göstergelerinde olumlu bir seyir izlenmektedir. Bununla birlikte, enflasyon bekleyişleri ve fiyatlama davranışlarındaki katılıkların sürmesi ve çekirdek enflasyonda sınırlı iyileşme kaydedilmesi karşısında TCMB sıkı duruşunu sürdürmek niyetindedir. Fed'in faiz artırımı ve bilanço küçültme operasyonunun izleyeceği seyir ise küresel ekonomi ve gelişmekte olan ülkeler için yukarı yönlü risk oluşturmaktadır. Dış ticaret açısından mevcut veriler, güçlü seyreden altın ithalatının ve son dönemlerde petrol fiyatlarındaki yükselişin dış ticaret dengesini olumsuz etkilediğini ortaya koymaktadır. Avro/dolar paritesinde gözlenen artış eğiliminin AB ülkelerine yönelik ihracatı olumlu etkilemesi beklenmektedir."

Baylan, maliye politikasındaki gevşemeye bağlı artan Hazine borçlanma ihtiyacının faiz oranları üzerinde baskı oluşturduğuna dikkati çekerek, "Para politikasında görece korunan sıkı duruş ve küresel düzeyde doların zayıflamasına bağlı olarak Türk lirasının değerlendiği gözlenmektedir. Geçen ay yaptığımız değerlendirmeye bağlı olarak, küresel düzeyde gelişmiş ülke merkez bankalarının tavrı ile finansal piyasalar arasındaki ayrışmanın riskleri artırdığını ve risk iştahında yaşanabilecek azalışların gelişmekte olan ülke ekonomilerine yönelik sermaye akımlarını olumsuz etkileyebileceği hususu geçerliliğini korumaktadır." değerlendirmesinde bulundu.