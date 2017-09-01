Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı (2)

İSTANBUL (AA) - Otomotiv endüstrisi, ağustos ayında 1 milyar 836 milyon 87 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör olarak belirlendi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, bu yılın ağustos ayında 1 milyar 836 milyon 87 bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv imza atan otomotiv endüstrisi, bu sonuçla en fazla ihracatın gerçekleştirildiği sektör oldu.

Bunu 1 milyar 679 milyon 93 bin dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon, 1 milyar 461 milyon 364 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamülleri sektörleri takip etti.

Ağustos ayında en fazla ihracat artışı, yüzde 179,4 ile gemi ve yat, yüzde 70,5 ile zeytin ve zeytinyağı sektörlerinde kaydedildi.

Geçen ay Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 83'ünü gerçekleştiren sanayi grubunda 2016'nın aynı ayına göre yüzde 12,9'luk artışla 10 milyar 324 milyon 800 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Aynı dönemde toplam ihracatın yüzde 13,4'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 2,6'lık artışla 1 milyar 669 milyon 787 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 3,6 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 29,1'lik yükselişle 444 milyon 900 bin dolarlık ihracat kaydedildi.





-En fazla ihracat gerçekleştirilen ülke Almanya oldu





Ağustos ayında da en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke Almanya oldu. Almanya’ya, Ağustos’ta 1 milyar 310 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. Böylece Ağustos ayı ihracatın yüzde 10’dan fazlası Almanya'ya gerçekleştirildi.

Almanya’yı Irak, İngiltere, ABD ve İspanya takip etti. Söz konusu dönemde, AB ülkelerine 5,9 milyar dolar ihracat yapıldı. İhracattaki payı yüzde 47 seviyelerinde olan AB pazarına ihracat ağustos ayında yüzde 12 artış gösterdi.

İhracatın en fazla arttığı ülkeler, yüzde 58,9 ile Rusya, yüzde 43,1 ile Çin ve yüzde 35,1 ile Birleşik Arap Emirlikleri oldu.

- TİM verilerine göre, 2016 ve bu yılın ağustos ayı ile 12 aylık ihracat rakamlarının aldığı değerler, yüzde değişimleri ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

SEKTÖRLER 2016 2017 Değişim ('17/'16) Pay(17) (%) 2015 - 2016 2016 - 2017 Değişim ('17/'16) Pay(17) (%) I. TARIM 1.627.084 1.669.787 2,6 13,4 20.321.839 20.730.600 2,0 13,7 A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.086.121 1.068.798 -1,6 8,6 14.455.055 14.317.557 -1,0 9,4 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 540.412 542.496 0,4 4,4 6.270.342 6.456.620 3,0 4,3 Yaş Meyve ve Sebze 84.936 101.211 19,2 0,8 1.986.669 2.092.111 5,3 1,4 Meyve Sebze Mamulleri 125.448 130.774 4,2 1,1 1.322.854 1.386.262 4,8 0,9 Kuru Meyve ve Mamulleri 88.426 83.312 -5,8 0,7 1.334.868 1.275.547 -4,4 0,8 Fındık ve Mamulleri 122.766 98.649 -19,6 0,8 2.255.906 1.893.125 -16,1 1,2 Zeytin ve Zeytinyağı 14.111 24.057 70,5 0,2 170.291 285.321 67,5 0,2 Tütün 105.205 83.485 -20,6 0,7 1.030.789 848.449 -17,7 0,6 Süs Bitkileri ve Mam. 4.818 4.815 -0,1 0,0 83.336 80.123 -3,9 0,1 B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 174.431 211.298 21,1 1,7 1.788.085 2.146.133 20,0 1,4 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 174.431 211.298 21,1 1,7 1.788.085 2.146.133 20,0 1,4 C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 366.532 389.691 6,3 3,1 4.078.699 4.266.910 4,6 2,8 Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 366.532 389.691 6,3 3,1 4.078.699 4.266.910 4,6 2,8 II. SANAYİ 9.145.873 10.324.800 12,9 83,0 107.041.408 116.540.395 8,9 76,8 A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 970.467 1.077.898 11,1 8,7 11.226.282 11.505.585 2,5 7,6 Tekstil ve Hammaddeleri 661.290 696.942 5,4 5,6 7.869.776 7.968.440 1,3 5,3 Deri ve Deri Mamulleri 143.042 178.891 25,1 1,4 1.413.627 1.486.282 5,1 1,0 Halı 166.135 202.065 21,6 1,6 1.942.880 2.050.864 5,6 1,4 B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 1.208.479 1.461.364 20,9 11,7 14.119.716 15.331.009 8,6 10,1 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.208.479 1.461.364 20,9 11,7 14.119.716 15.331.009 8,6 10,1 C. SANAYİ MAMULLERİ 6.966.928 7.785.538 11,7 62,6 81.695.410 89.703.801 9,8 59,1 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.605.433 1.679.093 4,6 13,5 17.330.725 16.750.358 -3,3 11,0 Otomotiv Endüstrisi 1.677.700 1.836.087 9,4 14,8 22.797.284 27.375.389 20,1 18,0 Gemi ve Yat 60.904 170.162 179,4 1,4 764.174 1.426.703 86,7 0,9 Elektrik Elektronik ve Hizmet 854.986 971.511 13,6 7,8 10.185.488 10.072.887 -1,1 6,6 Makine ve Aksamları 450.227 565.105 25,5 4,5 5.392.390 5.670.631 5,2 3,7 Demir ve Demir Dışı Metaller 517.497 608.709 17,6 4,9 6.007.235 6.396.523 6,5 4,2 Çelik 880.300 855.628 -2,8 6,9 8.883.321 10.599.654 19,3 7,0 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 226.449 246.166 8,7 2,0 2.701.652 2.635.304 -2,5 1,7 Mücevher 232.009 324.545 39,9 2,6 2.254.916 3.305.540 46,6 2,2 Savunma ve Havacılık Sanayii 151.571 159.381 5,2 1,3 1.746.782 1.679.247 -3,9 1,1 İklimlendirme Sanayii 302.024 361.502 19,7 2,9 3.532.753 3.690.016 4,5 2,4 Diğer Sanayi Ürünleri 7.829 7.648 -2,3 0,1 98.691 101.549 2,9 0,1 III. MADENCİLİK 344.706 444.900 29,1 3,6 3.577.540 4.520.831 26,4 3,0 Madencilik Ürünleri 344.706 444.900 29,1 3,6 3.577.540 4.520.831 26,4 3,0 T O P L A M (TİM*) 11.117.663 12.439.487 11,9 100,0 130.940.787 141.791.826 8,3 93,4 İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat 9.864.990 9.973.898 1,1 6,6 T O P L A M (TİM+TUİK*) 140.805.777 151.765.724 7,8 100,0

(SÜRECEK)