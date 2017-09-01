Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı (3)

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2016 yılı Kasım ayından bu yana, her ay olduğu gibi, Ağustos ayını da artışla kapattıklarını belirterek, yılın geriye kalan 4 ayında da farklı oranlarda artışlar yakalayarak 155 milyar dolarlık hedefimize ulaşacaklarını kaydetti.

Büyükekşi, ağustos ayı ihracat rakamlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Mübarek Kurban Bayramının mutluluğuna bir de ihracatımızdaki artışın eklenmesi deyim yerindeyse çifte bayram yaşamamıza vesile oldu. İhracatçılarımız milletimize bayram şekeri hediye etti." ifadelerini kullandı.

Büyükekşi, 2016 yılı Kasım ayından bu yana, her ay olduğu gibi, Ağustos ayını da artışla kapattıklarını belirterek, yılın geriye kalan 4 ayında da farklı oranlarda artışlar yakalayarak 155 milyar dolarlık hedefimize ulaşacaklarını kaydetti.

Sadece ihracatın değil tüm makroekonomik göstergelerin iyiye gittiğini ifade eden Büyükekşi "Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi ekonomi alanında tüm göstergeler yükselişi, gelişmeyi, ileriye doğru gidişi işaret ediyor. Daha da ileri gitmememiz için hiçbir sebep yok" değerlendirmesinde bulundu.

Büyükekşi, ihracatın yılın ilk çeyreğinde büyümenin yarısına yakınını sırtladığını bildirdi. İhracatçılar olarak ilk çeyrekte olduğu gibi ikinci çeyrekte de büyümeye güçlü bir katkı vereceklerini aktaran Büyükekşi, ihracatın arttıkça üretim verilerinde önemli iyileşmeler yaşandığını dile getirdi.

Büyükekşi, enflasyonun tek haneye düştüğünü işsizlikte gerilemenin sürdüğünü vurguladı. Tüm alanların birbirleri ile derinden bağlantılı olduğunu belirten Büyükekşi, ihracatkaki iyileşmenin diğer tüm alanlara önemli bir katkı sağladığını dile getirdi.





- "Almanya liderliğini koruyor"





Önceki aylarda olduğu gibi Ağustos ayında da en çok ihracat gerçekleştirilen ülkenin Almanya olduğunu aktaran Büyükekşi, Almanya'ya Ağustos’ta 1 milyar 310 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.

Böylece Ağustos ayı ihracatının yüzde 10’dan fazlasını Almanya’ya gerçekleştirdiğine dikkati çeken Büyükekşi, bir önceki yıla göre yüzde 11,3'lük bir artış yakaladıklarını anlattı. Büyükekşi, "Ağustos ayında siyaset sahnesinde yaşanan sorunların ihracatımıza yansımamış olması son derece sevindirici." ifadelerini kullandı.

Almanya’yı Irak, İngiltere, ABD ve İspanya’nın takip ettiğini belirten Büyükekşi, İspanya'nın bir önceki ay ilk 5’te olan İtalya’yı geride bırakarak Ağustos'ta 5'inci olduğunu kaydetti. Bunda İspanya'ya hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının yüzde 55 artmasının etkisinin çok büyük olduğunu anlatan Büyükekşi, modanın başkentlerinde Türk ürünlerinin kullanıldığına, moda devlerinin Türk sanayicilerine güvenmeye devam ettiğine dikkati çekti.





- "AB'nin ihracatımızdaki payı yüzde 47"





Ağustos ayında AB ülkelerine 5,9 milyar dolar ihracat gerçekleştirildiğini bildiren Büyükekşi, şunları kaydetti:

"AB’nin ihracatımızdaki payı yüzde 47 seviyelerinde. Ağustos ayında AB pazarına ihracatımız yüzde 12 artış gösterdi. Otomotiv ve hazırgiyim sektörleri AB pazarına yoğun ihracata devam ederken, gemi ve yat sektörü ile zeytin ve zeytinyağı sektörleri yüzde 100’ün üzerinde artış oranları yakaladı. Yaşanan siyasi gelişmelere rağmen AB pazarına ihracatımız tüm hızıyla devam ediyor. Ağustos’ta miktar bazında ihracatın yüzde 11, ilk 8 ayda ise yüzde 12,8 artış gösterdi.

Şunu gururla söyleyebiliriz ki, Ağustos ayında değer bazında ihracatımız, miktar bazında ihracatımızdan daha fazla artış kaydetti. Yani daha az miktarda malı, daha yüksek fiyata ihraç edebildik. Ar-Ge, İnovasyon, Markalaşma ve Tasarıma yapılan yatırımın etkileri ihracatımızda her geçen gün daha fazla hissediliyor. Daha yenilikçi, daha özgün ürünlerle yurt dışı piyasalarda boy gösteren ihracatçılarımız, hedef ülkelerde daha yüksek pazar payları yakalıyor."

Büyükekşi, ağustos ayında en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 20 ülkeden 16 tanesinde ihracatın artış kaydedildiğini belirtti. En yüksek artış oranlarının yüzde 58,9 ile Rusya, yüzde 43,1 ile Çin ve yüzde 35,1 ile Birleşik Arap Emirliklerine gerçekleştiğini bildiren Büyükekşi, Rusya'ya yaş sebze ve meyve, Çin'e madencilik ürünleri, Birleşik Arap Emirliklerine ise kimyevi maddeler ihracatının bu oranlarda etkili olduğunu aktardı.

Büyükekşi, Ağustos’ta ihracatın liderinin 1,8 milyar dolarla yine otomotiv olduğunu bildirdi.

Bu sektörün ihracatının söz konusu dönemde yüzde 9,4 artış kaydettiğini dile getiren Büyükekşi, "Otomotivi sırasıyla 1,7 milyar dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon ile 1,5 miyar dolarla kimyevi maddeler sektörleri takip etti. Ağustos ayında en fazla ihracat artışını sanayi ürünlerinde yüzde 179,4 ile Gemi ve Yat sektörü elde etti. Tarım ürünlerinde ise en fazla ihracat artışını yüzde 70,5 artış ile Zeytin ve Zeytinyağı sektörü yakaladı" ifadelerini kullandı.

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