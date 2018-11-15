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Ağustos ayı işsizlik rakamları

- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak: - "İşsizliğin giderek yükselmesi ve çift hanelere oturması, ekonomide işlerin iktidarın iddiasının aksine daha da kötüye gittiğini açıkça göstermektedir. Ancak asıl kaygı verici olan konkordato ve ardından gelebilecek iflas dalgasıyla işsizliğin daha da yukarılara çıkma ihtimalidir"

Ağustos ayı işsizlik rakamları
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ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, işsizliğin giderek yükselmesinin ve çift hanelere oturmasının, ekonomide işlerin iktidarın iddiasının aksine daha da kötüye gittiğini açıkça gösterdiğini savundu.

Öztrak, ağustos ayı işsizlik rakamlarına ilişkin yazılı açıklamasında, Türkiye’de işsiz sayısının önceki yılın aynı ayına göre 266 bin kişi artarak 3 milyon 670 bine, işsizlik oranının ise 0,6 puan artışla yüzde 11,1'e ulaştığını belirtti.

İş gücü piyasasından çeşitli nedenlerle çekilenlerin ve iş bulmaktan ümidini kesenlerin de kapsandığı geniş tanımlı işsiz sayısının 5,8 milyon, geniş tanımlı işsizlik oranının ise yüzde 16,6 olduğunu aktaran Öztrak, şunları kaydetti:

"Diğer taraftan mevsim etkilerinden arındırılmış rakamlar, işsizliğin çift hanelerde giderek katılaştığını göstermektedir. İşsizlik, son 6 aydır çift hanelere yerleşmiş görünmektedir. Ağustosta mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı 0,2 puan artarak yüzde 11,2'ye çıkmıştır. İşsizliğin giderek yükselmesi ve çift hanelere oturması, ekonomide işlerin iktidarın iddiasının aksine daha da kötüye gittiğini açıkça göstermektedir. Ancak asıl kaygı verici olan konkordato ve ardından gelebilecek iflas dalgasıyla işsizliğin daha da yukarılara çıkma ihtimalidir. Saray durumun ciddiyetinin farkında değildir. Milletten kopan iktidar sahipleri, yerde ve gökte lüks içinde saraylarda yaşamakta, hayat pahalılığı ile işsizlik arasında ezilen vatandaşın derdini duymamaktadır. Paranın kıt olduğu dönemde ekonomiyi yönetme tecrübesi olmayan mevcut iktidar, daha önce kriz yönetmiş yani damdan düşmüş kadroların, ekonomide alınması gereken tedbirlerle ilgili önerilerine de kulak tıkamaktadır. Ekonomide artık yumuşak iniş ihtimali kalmamış, ani duruş riski belirginleşmiştir. Saraylarda keyif yapan kadrolar artık milletin dertleriyle yüzleşmeli ve taşın altına elini koymalıdır. Bunun için henüz daha krizin başında açıkladığımız 13 maddelik tedbir paketi iyi bir yol göstericidir."


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