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AHBİB'den 3 ayda 260 milyon dolarlık ihracat

- AHBİB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan: - "2019 yılı ocak-mart döneminde birliğimiz kanalıyla yapılan hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı 260 milyon dolar olarak gerçekleşti"

AHBİB'den 3 ayda 260 milyon dolarlık ihracat
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MERSİN (AA) - Akdeniz Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, ocak-mart döneminde birlikleri kanalıyla yapılan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatının 260 milyon dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Arslan, Akdeniz İhracatçı Birliklerine (AKİB) bağlı AHBİB'in ihracat rakamlarını değerlendirdiği yazılı açıklamasında, birliklerinin martta Türkiye'nin bakliyat ihracatının yüzde 80'ini gerçekleştirdiğini belirtti.

AHBİB'in martta 18,6 milyon dolarlık bakliyat ihracatı yaptığını aktaran Arslan, "2019 yılı mart ayının sektörel bazda ihracat rakamlarına göre ise Türkiye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektör ihracatı 589 milyon dolar olarak gerçekleşti, sektörün bu dönemdeki Türkiye toplam ihracatındaki payı yüzde 3,6 oldu." ifadesini kullandı.

Komşu ülkelere yapılan ihracata değinen Arslan, şunları kaydetti:

"Irak ile olan ticari ilişkilerimiz her zaman iyi oldu. Irak'a mart ayında yüzde 19'luk payla 109 milyon dolar değerinde sektör ihracatı gerçekleşti. Bunu Yemen ve Suriye yüzde 9 ve yüzde 5'lik payla takip etti. 2019 yılı ocak-mart döneminde birliğimiz kanalıyla yapılan hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı 260 milyon dolar olarak gerçekleşti. 3 aylık sektör ihracatında Irak, Suriye, Yemen, Suudi Arabistan, İran, İtalya, Sudan ve Almanya, birliğimiz aracılığıyla en çok ihracat yaptığımız ülkeler oldu."

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