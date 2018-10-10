AHBİB'den eylül ayında 97,8 milyon dolarlık ihracat

MERSİN (AA) - Akdeniz Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, birlik bünyesinde eylül ayında 97,8 milyon dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, eylül ayının ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Eylül ayında ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 arttığını belirten Arslan, "Birlik olarak eylül ayında 97,8 milyon dolarlık hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı gerçekleştirdik. Bu Türkiye geneli hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatındaki payın yüzde 17'sini oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Bu artış trendinin devamı için çalışmalarını hız kesmeden sürdüreceklerini aktaran Arslan, AHBİB olarak 2018 yılının 3 çeyreklik bölümünde 799,7 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Arslan, AHBİB'in eylül ayı ihracatında bakliyat ürünlerinin 32 milyon dolarlık değeri ve yüzde 33'lük payla ilk sırada yer aldığını bildirdi.

Eylül ayında Irak'ın yüzde 18'lik payı ve 17,6 milyon dolarlık ihracat değeriyle ilk sırada yer aldığını ifade eden Arslan, bu ülkeyi 11,5 milyon dolarlık ihracat değeri ve yüzde 12 payla Suriye'nin takip ettiğini belirtti.