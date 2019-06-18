Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi mersin moda dünya D vitamini
Buğday bu yıl erken olgunlaştı
Bu yıl erken olgunlaştı
AB'den arıcılığa mali destek
AB'den arıcılığa destek
Araç kiralayanlara “belge“ uyarısı!
Araç kiralayanlara uyarı!
Avrupa'ya “Çeribaşı“ kirazı ihracatı
Avrupa'da 'Çeribaşı' kirazı
Gecikme faizi düşsün
Gecikme faizi düşsün

AHBİB'den mayıs ayında 87 milyon dolarlık ihracat

- AHBİB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan: - "Mayıs ayında 87 milyon dolarlık hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı gerçekleştirdik ve ülke geneli hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatındaki payı yüzde 14,7 oldu"

AHBİB'den mayıs ayında 87 milyon dolarlık ihracat
banner17

MERSİN (AA) - Akdeniz Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, mayıs ayında 87 milyon dolarlık hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün Türkiye geneli sektör ihracatının geçen yıl aynı döneme kıyasla yüzde 6 artış göstererek 591,5 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

AHBİB'in mayıs ayı rakamlarını değerlendiren Arslan, "Mayıs ayında 87 milyon dolarlık hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı gerçekleştirdik ve ülke geneli hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatındaki payımız yüzde 14,7 oldu." diye konuştu.

Arslan, 87 milyon dolarlık sektör ihracatı içerisinde, pastacılık ürünlerinin 24,2 milyon dolarlık değeri ve yüzde 28'lik payıyla ilk sırada yer aldığını ifade etti.

Mayıs ayı ihracatını ülkelere göre değerlendiren Arslan, Irak'ın yüzde 15'lik payı ve 13,4 milyon dolarlık ihracat değeriyle ilk sırada, Suriye'nin de 11,6 milyon dolarlık ihracat değeri ve yüzde 13'lük payıyla ikinci sırada yer aldığını bildirdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin ArslanAkdeniz Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar Ve Mamulleri İhracatçıları BirliğiMersin
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5