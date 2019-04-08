"Ahlak da rekabet için önemli"

15. KOBİ Zirvesi İstanbul'da Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticileri Vakfı (TOSYÖV), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve KOSGEB iş birliği ile DenizBank ana sponsorluğunda gerçekleştirildi.



TOSYÖV'ün bu yıl 30'uncu kuruluş yıl dönümü olduğunu belirten TOSYÖV Başkanı Ş. Nezih Kuleyin Kuleyn şunları söyledi:



Aidat geliri olmadan, sosyal sorumluluk bilinciyle KOBİ'lerin ihtiyaçlarına cevap vermek adına TOSYÖV olarak yola çıktıklarını anlatan Kuleyin, "Adımızı tek seferde söyleyeni yönetim kuruluna alıyoruz. Toplumsal yaşamda KOBİ, girişim gibi birçok kavramın ortaya çıkmasına TOSYÖV öncülük etti. Girişim kavramının marka ve patent hakları TOSYÖV'ün üzerindedir." ifadelerini kullandı.



Sanayi 4.0 ve Toplam 5.0'a geçen Almanya ve Japonya'nın Türkiye'den dört temel farkı bulunduğuna dikkati çeken Kuleyin, şunları kaydetti:



"Birinci olarak bu ülkeleri dış ticaret fazlaları veriyor. Bir yılın sonunda 'biz bu paraları ne yapalım' diyor. İkincisi, bu ülkelerin nüfusu artmıyor. Üçüncüsü, bu ülkelerin genç nüfusu azalıyor. Dördüncüsü bu ülkeler sanayi 1.0, 2.0 ve 3.0'ı tamamlaya tamalaya 4.0'a geldiler. Biz ise kimi yerde sanayi 2.0, sanayi 1.5 sanayi yapısıyla bu ülkelerle rekabet yapmaya çalışıyoruz. Bizim açımızdan önemli olan kendi KOBİ'lerimizin üstünlüklerini öne çıkararak o ülkelerle rekabet yapabilmek. Rekabetçi olmak sadece teknik şartları sağlamakla olmaz. Bazı şeyleri para ile alamazsınız. Para ile arkadaş bulamazsınız, para ile güvenilir olamazsınız. Rekabette para ile alınamayacak şeyler var. Hepimizi ve KOBİ'lerimizi güvenilir kırmalıyız. Herkesin yerli malına güvenmesi gerekir. Örneğin, Antepliler baklavayı yurt dışına sattığı için değil, öncelikle kendileri yediği için iyi baklava... Ahlak da rekabet için çok önemli. Hepimiz şu sorunun cevabını vermeliyiz. 'Ahlaklı olduğumuzda dolayı bize saf demelerini mi yoksa ahlaksız olduğumuzdan dolayı uyanık demelerini mi yeğliyoruz?' Herkesin uyanıklığı ile övündüğü bir toplumda genel bir iş ahlak sistemini kurmak söz konusu değildir. Bunlar rekabetçiliğin sosyal tarafları."



Kuleyin, rekabetçilikteki sosyal tarafları yaparken, teknolojik gelişmeleri de elden bırakmamak gerektiğini vurguladı.



KOBİ'lerin iş süreçlerinin gözden geçirmesi gerektiğinin önemi anlatan Kuleyin, rakip ülkelerdeki firmaların çok iyi tanınması ve onlara göre stratejiler belirlenmesinin elzem olduğunu sözlerine ekledi.



