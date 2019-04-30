Ahlat doğal gaz boru hattı yapım işi ihalesi

ANKARA (AA) - Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) tahmini bedeli 19 milyon 245 bin 789 lira olan "Ahlat İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Yapım İşi" ihalesine en düşük teklifi 17 milyon 614 bin lirayla Setyol Sanayi Tesisleri İmalat Mak. İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. verdi.

BOTAŞ Genel Müdürlüğünde yapılan Ahlat ilçesi doğal gaz boru hattı yapım işi ihalesinde istekli 14 firmanın teknik ve mali teklif zarfları elektronik olarak incelendi.

Yaklaşık maliyeti 19 milyon 245 bin 789 lira olan yapım işinin ihalesinde en düşük teklifi 17 milyon 614 bin lira ile Setyol Sanayi Tesisleri İmalat Mak. İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. verdi.

İhaleye katılan diğer firmaların teklifleri ise şöyle oldu:

- Alka Enerji İnşaat Personel Belgelendirme Kalibrasyon San. ve Tic. Ltd Şti: 22 milyon 468 bin 959 lira 50 kuruş

- Aslı Berk Yapı İnş. Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti. : 24 milyon 664 bin lira

- Ergezen Yapı Tic. Ltd Şti: 20 milyon 812 bin 133 lira 82 kuruş

- Fırat İnşaat Endüstri San. ve Tic. AŞ: 20 milyon 318 bin 107 lira 42 kuruş

- Halitoğulları İnşaat Nakliyat Gıda San. ve Tic. Ltd Şti: 18 milyon 399 bin 771 lira 90 kuruş

- Hes Group Enerji İnşaat ve San. Tic. AŞ - ASC Su Ürünleri, Otomotiv, İnşaat AŞ : 26 milyon 467 bin lira

- Hira Mimarlık Emlak Mühendislik İnşaat Taah. Madencilik San. ve Tic. Ltd Şirketi - Nevzat Bulakçı İnşaat Mühendislik Taahhüt Pazarlama San. ve Tic. Ltd Şti. : 18 milyon 280 bin 152 lira

- İnpema İnşaat Petrol Makina Enerji Doğal Gaz Isı Sistemleri Mühendislik İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti.: 19 milyon 846 bin lira

- OMC Yapı Mühendislik İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti - İçay İnşaat Taah. ve Tic. AŞ: 19 milyon 440 bin 768 lira 15 kuruş

- Serfen İnşaat Sanayi ve Tic. AŞ - İmaj Altyapı Üstyapı San. ve Tic. AŞ.: 17 milyon 808 bin 605 lira 50 kuruş

- Setyol Sanayi Tesisleri İmalat Mak. İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.: 17 milyon 614 bin lira

- Soysal Mühendislik İnşaat Müh. İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti. : 23 milyon 329 bin 850 lira

- Vemak İnşaat Taah. Makina Sanayi ve Tic. AŞ - Tozoğlu İnşaat Madencilik San. ve Tic. Ltd Şti: 18 milyon 865 bin lira

- Yoltek Mühendislik İnşaat Taah. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Güven Altyapı İnşaat San ve Tic. Ltd Şti: 22 milyon 925 bin 354 lira 50 kuruş