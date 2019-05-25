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Ahşap Ambalaj Malzemelerinin işaretlenmesine yeni düzenleme

ANKARA (AA) - Uluslararası standartlara uygun ahşap ambalaj malzemesini sağlamak üzere "Ahşap Ambalaj Malzemesi İşaretleme İzin Belgeli" işletmeler yılda en az 2 kez denetlenecek. Tarım ve Orman Bakanlığının Ahşap Ambalaj Malzemelerinin...

Ahşap Ambalaj Malzemelerinin işaretlenmesine yeni düzenleme
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ANKARA (AA) - Uluslararası standartlara uygun ahşap ambalaj malzemesini sağlamak üzere "Ahşap Ambalaj Malzemesi İşaretleme İzin Belgeli" işletmeler yılda en az 2 kez denetlenecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmeliği, 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, yeni yönetmelik, 13 ihracatçı birliği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile üniversiteler, sektör, meslek örgütleri ve ilgili bakanlıkların görüşleri alınarak hazırlandı. Yeni düzenlemelerle sektörün talepleri yerine getirilirken, ihracatçıların yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesine yönelik önlemler de alındı.

Yönetmelikle, zararlı organizmaların ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemeleriyle taşınması ve yayılmasını engellemek için gerekli esaslar belirlendi.

Buna göre, ahşap ambalaj malzemesi işaretleme izin belgeli işletmeler, uluslararası standartlara uygun ahşap ambalaj malzemesini sağlamak üzere yılda en az 2 kez kontrol görevlileri tarafından denetime tabi tutulacak.

İzin belgeli işletmelerin, tedarikçilerin ve ihracatçıların görev ve sorumlulukları bölgesel toplantılarla uygulamalı olarak anlatılacak. İzin belgeli işletmeler tarafından uluslararası standartlara uygun olarak işlem görmüş ahşap ambalaj malzemelerinin tedarikçiler tarafından ticaretinin, ihracatçılar tarafından ise kullanımının sağlanarak, uluslararası piyasada Türk menşeli ürünlere güven artırılacak.

Resmi kontrollerde ihracatçıya uluslararası standarda uygun ahşap ambalaj malzemesi üretmeyen izin belgeli işletmelerle ticaretini yapan tedarikçiler, Bakanlığın sitesinden kamuoyuna ifşa edilecek.

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Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması Ve İşaretlenmesine Dair YönetmelikResmi GazeteTarım Ve Orman Bakanlığı
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