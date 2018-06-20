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Ahsen Sena, Pegasus filosuna katıldı

- Pegasus Hava Yolları, 2018 yılında filosuna katılacak 10 yeni uçaktan 4'üncüsü olan TC-NBT kuyruk tescilli "Ahsen Sena" isimli uçağı teslim aldı

Ahsen Sena, Pegasus filosuna katıldı

İSTANBUL (AA) - Pegasus Hava Yolları, 2018 yılında filosuna katılacak 10 yeni uçaktan 4'üncüsü olan TC-NBT kuyruk tescilli "Ahsen Sena" isimli uçağı teslim aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Toulouse kentinden hareket ederek İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na dün akşam 21.10 itibarıyla iniş yapan Airbus A320neo tipi yeni uçak, Pegasus’un 100 uçaklık Airbus siparişi kapsamında teslim aldığı 20. ve Pegasus filosunun 78. uçağı olma özelliğini taşıyor.

5,7 yaş ortalaması ile Türkiye'nin en genç filosuna sahip olan Pegasus'un filosunda 45 adedi Boeing B737-800, bir adedi Boeing B737-400, 12 adedi Airbus A320-200ceo ve 20 adedi Airbus A320neo olmak üzere toplam 78 adet uçak bulunuyor.

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Pegasus Hava Yolları
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