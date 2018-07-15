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Ahududunun merkezinde bu sezon verim düşük

- Türkiye'nin ahududu üretiminin yüzde 95'inin gerçekleştirildiği Bursa'da haziranda etkili olan yağışlar nedeniyle rekolte azaldı - Osmangazi Ziraat Odası Meclis Başkanı Hakan Ekim: - "Bursa'da 6 bin dekarda ahududu yetiştiriliyor. Geçen yıl 5 bin ton üretim elde edilmişti. Bu yıl yaz aylarında etkili olan yağışlar nedeniyle yüzde 30-40 kadar ürün kaybı yaşandı. Bu sene rekolte beklentimiz 3 bin 500 ton"

Ahududunun merkezinde bu sezon verim düşük

BURSA (AA) - BÜŞRA NUR ÖZCAN - Türkiye'nin ahududu üretiminin yaklaşık yüzde 95'inin gerçekleştirildiği Bursa'da meyvenin olgunlaşma döneminde alınan yağışlar, ürünün dalından dökülmesine ve dolayısıyla verimin azalmasına neden oldu.

Bursa'da dönüm başına üretim miktarı yaklaşık bin kilogramı bulan ahududu, Uludağ'ın eteklerindeki mahallelerde genellikle küçük alanlarda aileler tarafından üretiliyor.

Kurak geçen aylarda damlama yöntemiyle sulanan ve haziran ayında olgunlaşan meyvenin hasat dönemi, gün aşırı dalından toplanmasıyla temmuz sonunda tamamlanıyor.

Osmangazi Ziraat Odası Meclis Başkanı Hakan Ekim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ahududu hasadının haziran ortasında başladığını söyledi.

Meyvenin hasat zamanında gün aşırı toplanması gerektiğini belirten Ekim, "Bursa'da 6 bin dekarda ahududu yetiştiriliyor. Geçen yıl 5 bin ton üretim elde edilmişti. Bu yıl yaz aylarında etkili olan yağışlar nedeniyle yüzde 30-40 kadar ürün kaybı yaşandı. Bu sene rekolte beklentimiz 3 bin 500 ton." dedi.

Ahududunun kilogramının 4-5 liradan satıldığını dile getiren Ekim, "Ahududu birçok sektörde kullanılan özel ve nadide bir ürün. Ahudududa yağmur sorunundan dolayı yaşanan kayıplar çiftçiyi etkiledi. Bununla ilgili yeni fidan cinslerine yönelme çalışmaları olacak." diye konuştu.

- "Reçel ve marmelat sektöründe kullanılıyor"

Ekim, meyvenin yağışa dayanıklı olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ahududu hasadının büyük kısmı tamamlandı. Kalan ürün az. Yağış hasarlarından dolayı büyük kaybımız var. Yağış anında dalındaki ürün hasat edilemedi. Ürünler dibine aktı. Gün aşırı hasat edilen bir ürün olduğu için 10 gün yağışın etkili olması çok büyük kayıplara yol açtı. Hasat 10 gün daha sürer. Ürün genelde reçel ve marmelat sektöründe kullanılıyor. Pasta sektöründe kullanılan ahududu yurt dışından ithal ediliyor."

Uludağ'ın ahududunun ana kaynağı olduğunu belirten Ekim, rekoltenin artırılması için çalışmalarının süreceğini bildirdi.

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AhududuBursa
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