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AIIB'den Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

ANKARA (AA) - Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) tarafından, Türkiye'nin gaz tedariği güvenliğini arttırmak için, Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Projesi'ne sağlanacak 600 milyon dolarlık kredinin onaylandığı belirtildi.Banka tarafından...

AIIB'den Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

ANKARA (AA) - Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) tarafından, Türkiye'nin gaz tedariği güvenliğini arttırmak için, Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Projesi'ne sağlanacak 600 milyon dolarlık kredinin onaylandığı belirtildi.

Banka tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu projenin, AIIB'nin Türkiye'de finanse edeceği ilk proje olduğu belirtilerek, "Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Projesi, Türkiye'nin enerji güvenliğini arttırmaya yardımcı olacak ve karbon yoğunluğunu azaltacak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AIIB Başkan Yardımcısı D.J. Pandian, doğalgaz depolama kapasitesinin arttırılmasının Türkiye'nin enerji stratejisinin önemli bir parçası olduğunu aktardı.

Pandian, projeye yaptıkları yatırımın Türkiye'deki gaz tüketicilerine büyük faydalar sağlayacağını ifade ederek, aynı zamanda Türkiye hükümetiyle kurulacak uzun dönemli ilişkilere de katkı sağlayacağını bildirdi.

Bu arada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda bugün düzenlenen törenle söz konusu projeye sağlanan ve AIBB kaynağının da içinde yer aldığı toplam 1,2 milyar dolarlık kredi paketi imza altına alındı.


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AIIBAsya Altyapı Yatırım BankasıDOĞALGAZEnerji
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