İSTANBUL (AA) - Her mevsim kamp yapmayı, tatilde doğayla baş başa olmayı sevenler için tüm kamp malzemeleri n11.com'da satışa sunuluyor.

n11'den yapılan açıklamaya göre, tatillerini doğayla iç içe geçirmeyi sevenler için aile boyu kamp malzemeleri n11.com'da bulunuyor.

Her mevsime uygun kaliteli çadırlardan yürüyüş ayakkabılarına, kampın olmazsa olmazı termos, ocak, fener, sandalye, kamp masası ve uyku tulumlarından sırt çantalarına kadar pek çok farklı marka ve model seçeneği, n11.com’da satışa sunuluyor.